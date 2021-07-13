Самку барса с детенышами засняла фотоловушка

В национальном парке "Көлсай көлдері" на фотоловушку попал снежный барс, сообщает zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook написала Самал Ибраева.

Стоит отметить, что в прошлом году фотоловушка парка засняла "краснокнижных" хищников дважды: в июне - самку с двумя детенышами, в октябре - двух детенышей. По информации парка, на его территории замечены всего 16 особей снежного барса. Численность животных показывает стабильность, - уточнила пресс-секретарь Министерства экологии.

Снежный барс занесен в Красную книгу Казахстана.

В нашей стране обитают 120-130 особей, в мире - не более 7 тыс. Одним из современных методов учета и мониторинга численности этого хищника является применение фотоловушек, которые устанавливаются в местах их переходов. Используется более 150 фотоловушек, - заключила Ибраева.