Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Самка снежного барса с детенышами попала в фотоловушку в Кольсае

Самка снежного барса с детенышем попала в фотоловушку в Кольсае, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 18:48 Фото: pixabay
В национальном парке "Көлсай көлдері" удалось запечатлеть самку снежного барса с тремя подросшими котятами, сообщает Zakon.kz.

Редкое и трогательное видео появилось в instagram-аккаунте Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК.

"Самка и ее три подростка зафиксированы фотоловушками в Национальном парке "Көлсай көлдері". Такое большое потомство для ирбиса – редкость, и это говорит о хорошем состоянии их местообитания. Каждый шаг этих грациозных хищников – свидетельство того, что усилия по сохранению их популяции дают свои плоды", – говорится в опубликованном сообщении.
Отмечается, что снежный барс находится под охраной, а его популяция все еще остается уязвимой из-за браконьерства и сокращения ареала. Но такие кадры дают надежду на то, что слаженная работа ученых и национальных парков может защитить этих уникальных хищников.

Ранее сообщалось, что снежный барс попал в фотоловушку на Востоке Казахстана.

Читайте также

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Можно ли ходить в школу в платке: Верховный суд вынес решение
Казахтелеком, роутер, интернет
Новый рубеж: "Казахтелеком" поменял более 100 тысяч роутеров у своих клиентов
Тенге, деньги, Казахстан
Новые поправки в законодательство о гарантировании депозитов: что ждет казахстанских вкладчиков
Аймира Муксулова
Интересное Алматинская область 2024 год Снежные барсы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Председатель правления АО &quot;Казпочта&quot; Асель Жанасова
Глава "Казпочты" назвала свою зарплату
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
В семье Павла Прилучного пополнение
В семье Павла Прилучного пополнение
Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт
МВД обратилось к казахстанцам в связи с новшеством в ПДД
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: