Самка снежного барса с детенышами попала в фотоловушку в Кольсае

Отмечается, что снежный барс находится под охраной, а его популяция все еще остается уязвимой из-за браконьерства и сокращения ареала. Но такие кадры дают надежду на то, что слаженная работа ученых и национальных парков может защитить этих уникальных хищников.



Ранее сообщалось, что снежный барс попал в фотоловушку на Востоке Казахстана.