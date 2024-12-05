Самка снежного барса с детенышами попала в фотоловушку в Кольсае
Фото: pixabay
В национальном парке "Көлсай көлдері" удалось запечатлеть самку снежного барса с тремя подросшими котятами, сообщает Zakon.kz.
Редкое и трогательное видео появилось в instagram-аккаунте Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК.
"Самка и ее три подростка зафиксированы фотоловушками в Национальном парке "Көлсай көлдері". Такое большое потомство для ирбиса – редкость, и это говорит о хорошем состоянии их местообитания. Каждый шаг этих грациозных хищников – свидетельство того, что усилия по сохранению их популяции дают свои плоды", – говорится в опубликованном сообщении.
Отмечается, что снежный барс находится под охраной, а его популяция все еще остается уязвимой из-за браконьерства и сокращения ареала. Но такие кадры дают надежду на то, что слаженная работа ученых и национальных парков может защитить этих уникальных хищников.
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