В Казахстане за добычу криптовалюты будут взимать плату

В Казахстане с 1 января 2022 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс РК, регулирующие взимание платы за добычу криптовалюты. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов Алматы, передает zakon.kz.

Так, в соответствии с принятыми изменениями введены новые статьи 606-1, 606-2, 606-3, 606-4, 606-5 Налогового кодекса "Плата за цифровой майнинг". Плательщиками платы за цифровой майнинг будут являться юридические и физические лица, осуществляющие цифровой майнинг (добычу криптовалюты). Объектом обложения платой являются объемы электроэнергии, потребленной при цифровой майнинге (добыче криптовалюты). Ставка платы за цифровой майнинг составит один тенге за один киловатт мощности электроэнергии, потребленной при осуществлении цифрового майнинга (добычу криптовалюты), - рассказали в ДГД.

Налоговым периодом для исчисления платы за цифровой майнинг является квартал, при этом налоговая отчетность не предусмотрена.

О результатах своей деятельности плательщики будут информировать уполномоченный орган по вопросам майнинга, которым является Комитет по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

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