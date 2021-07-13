Казахстанские военные приняли участие в международных учениях в Турции

В Турции завершились международные учения сил специального назначения "Анатолия - 2021". Маневры проходили с 28 июня по 12 июля в городе Анкара. В них приняли участие подразделения Вооруженных сил Азербайджана, Албании, Казахстана, Катара, Пакистана, Турции и Узбекистана, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства обороны РК.

"Анатолия - 2021": основные задачи для казахстанских военных

Как отмечают в оборонном ведомстве Казахстана, по замыслу учений военнослужащие РК были привлечены к штабной работе по планированию и координации специальных операций, а также к участию в отдельных тактических эпизодах.

В течение двухдневного комплексного выполнения специальной задачи отрабатывались тактические действия подразделений в городской местности, элементы снайперской подготовки, способы наведения авиации на цель и десантирования, - сообщает пресс-служба МО РК.

Судя по видеоматериалам, выложенным в сеть пресс-службой Министерства национальной обороны Турции, учения носили не только антитеррористический характер. Участники отработали, в том числе, и сценарии с применением сил специальных операций за пределами контролируемых территорий.

В этом случае, опираясь на опыт проведения специальных операций Пакистаном, Турцией и Азербайджаном, организаторы учений смоделировали всевозможные сценарии развития событий. В том числе: необходимость ликвидации отдельных групп незаконных вооруженных формирований, похищение лидеров радикальных группировок на неподконтрольной местности, зачистка населенных пунктов, высадка в зону, контролируемую боевиками, и освобождение стратегически важных территорий.

Помимо получения опыта проведения специальных операций и их планирования, казахстанские военнослужащие смогли воочию ознакомиться с процессом подготовки бойцов спецподразделений Турции, а также опробовать возможности их вооружения и экипировки.

Ни для кого не секрет, что Анкара, по состоянию на сегодня, претендует на лидирующие позиции на мировом рынке ВПК. И на это у них есть все основания.

Турецкие военные в последнее время активно принимают участие во многих вооруженных конфликтах, где только просматривается их стратегический интерес, - Сирия, Ливия, Нагорный Карабах. А применяемое ими вооружение демонстрирует высокий уровень надежности, эффективности и практичности.

Казахстанско-турецкое военное сотрудничество

Казахстан и Турция имеют давнюю историю военного сотрудничества. Свою историю взаимодействие двух государств начинает с 1993 года. Как заявлял ранее заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев, "турецкие вооруженные силы одними из первых оказали поддержку ВС РК на первоначальном этапе их становления и развития".

Сейчас в Турции на постоянной основе проходят обучение будущие казахстанские офицеры. Младший и старший офицерский составы обучаются на курсах по повышению квалификации, получают высшее образование в военных академиях.

Турецкими инструкторами подготовлены казахстанские военнослужащие по программам "Командос", "Спецназ", "Подготовка снайперов" и "Внутренняя безопасность".

На базе Национального университета обороны им. Первого Президента РК - Елбасы проходят курсовую подготовку военнослужащие Вооруженных сил Турции.

Обсуждаются варианты взаимодействия по линии военно-технического сотрудничества. В данном случае казахстанская сторона выразила заинтересованность в приобретении различных видов БПЛА турецкого производства с дальнейшей локализацией их технического обслуживания на одном из казахстанских предприятий, а также в ознакомлении с продукцией турецких военных концернов, производящих бронетанковую технику.

В декабре 2019 года Сенат РК ратифицировал межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, подписанное в Анкаре 13 сентября 2018 года. Оно включило в себя такие сферы сотрудничества, как: военная подготовка, проведение совместных учений, картография, гидрография, топогеодезическое обеспечение, транзит военного имущества через пространство двух государств, оказание медицинской помощи, юрисдикция и др.

Вместе с тем, несмотря на активное развитие двусторонних взаимоотношений в военной сфере, Нур-Султан всегда действует со всем присущим ему прагматизмом. Многовекторная политика Казахстана заключена в Концепции внешней политики Республики на 2020-2030 годы, где черным по белому отмечено, что дружить и взаимодействовать будем со всеми мировыми акторами, при этом опираясь лишь на собственные интересы.

Подобное мнение подтвердил в своем материале и научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор Центра инвестиционного и интеграционного сотрудничества, эксперт РСМД Александр Воробьев:

Козырь Казахстана во взаимодействии с Турцией, пожалуй, заключается в том, что для Нур-Султана сотрудничество с Анкарой носило и продолжает носить опциональный, а не безальтернативный характер. Экономическое и политическое влияние Анкары в Центральной Азии, даже при всем уважении к потенциалу Турции, не столь велико. Данный регион в отличие от Закавказья и Причерноморья не входит в "ближний круг" влияния Анкары. Политический и экономический потенциал Турции не позволяет сегодня и не позволит в обозримой перспективе проецировать сильное влияние на Казахстан и другие государства Центральной Азии. В случае предложения Анкарой невыгодных условий Нур-Султан может практически всегда без особого ущерба для себя притормозить развитие сотрудничества с турецкой стороной, переключиться на работу с другими международными игроками, хорошо представленными в регионе, и дожидаться более выгодных предложений от Турции - написал эксперт.

Международные учения - шаг к созданию сильной армии

Рост политических противоречий не только между мировыми и региональными державами, но и повсеместный накал обстановки на территории сопредельных государств Центральной Азии заставляет Нур-Султан искать варианты эффективного реагирования. Наиболее подходящим из них, в том числе для сохранения стабильности внутри государства, является сильная, профессиональная и боеготовая армия.

На этом фоне, помимо ежедневной боевой подготовки, Казахстан стремится использовать всевозможные международные площадки для достижения своих целей.

Так, военные РК в ближайшее время примут участие в учениях под эгидой ОДКБ "Боевое братство - 2021", а также под эгидой ШОС - "Мирная миссия - 2021". Наряду с этим казахстанские военнослужащие будут участвовать практически во всех соревнованиях международных военных игр "Арми - 2021".

Кроме того, планируется участие военнослужащих ВС РК в казахстанско-кыргызских учениях сил специального назначения "Аныракай". Планируются и проводятся двусторонние военные учения с Узбекистаном.

Нур-Султан также не пренебрегает сотрудничеством со странами НАТО. На этом фоне в ближайшие месяцы планируется проведение военных учений "Степной орел - 2021". В них наравне с РК примут участие военнослужащие США, Великобритании и Канады, в том числе те, которые имеют опыт участия в боевых действиях на территории Афганистана.

Понятно, что, находясь в региональных интеграционных объединениях, Казахстан нарушать свои обязательства перед своими союзниками не станет. При этом не пользоваться возможностью получать бесценный опыт акторов, находящихся за пределами действующих союзов, в особенности в угоду определенным государствам, было бы глупо.

Олег Васильев