#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
514.65
544.6
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
514.65
544.6
5.17
Мир

Шестеро человек погибли при столкновении военных вертолетов в Турции

Небо , фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 18:30 Фото: pixabay
Два вертолета турецких вооруженных сил столкнулись в провинции Ыспарта в центральной части страны. Погибли шестеро военнослужащих, сообщает Zakon.kz.

В числе погибших оказался бригадный генерал, начальник авиаучилища сухопутных сил, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

К слову, ранее сообщалось о гибели пятерых военных.

Как уточняется, трагедия произошла во время тренировочного полета. Идет расследование инцидента.

В ноябре из Турции поступали новости о глобальном сбое в системе паспортного контроля в аэропортах. Тогда сбой привел к значительным задержкам и длинным очередям.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Поделиться новостью
Читайте также
В Таиланде за одни выходные умерли два человека после сеансов массажа
Мир
17:12, Сегодня
В Таиланде за одни выходные умерли два человека после сеансов массажа
"С запахом борьбы": Трамп выставил на продажу свой именной парфюм
Мир
07:59, Сегодня
"С запахом борьбы": Трамп выставил на продажу свой именной парфюм
Жительница Москвы случайно постирала свою кошку в стиральной машине
Мир
07:15, Сегодня
Жительница Москвы случайно постирала свою кошку в стиральной машине
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: