Шестеро человек погибли при столкновении военных вертолетов в Турции

Два вертолета турецких вооруженных сил столкнулись в провинции Ыспарта в центральной части страны. Погибли шестеро военнослужащих, сообщает Zakon.kz.

В числе погибших оказался бригадный генерал, начальник авиаучилища сухопутных сил, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

К слову, ранее сообщалось о гибели пятерых военных.

Как уточняется, трагедия произошла во время тренировочного полета. Идет расследование инцидента.

В ноябре из Турции поступали новости о глобальном сбое в системе паспортного контроля в аэропортах. Тогда сбой привел к значительным задержкам и длинным очередям.