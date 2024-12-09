Шестеро человек погибли при столкновении военных вертолетов в Турции
Фото: pixabay
Два вертолета турецких вооруженных сил столкнулись в провинции Ыспарта в центральной части страны. Погибли шестеро военнослужащих, сообщает Zakon.kz.
В числе погибших оказался бригадный генерал, начальник авиаучилища сухопутных сил, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.
К слову, ранее сообщалось о гибели пятерых военных.
Как уточняется, трагедия произошла во время тренировочного полета. Идет расследование инцидента.
В ноябре из Турции поступали новости о глобальном сбое в системе паспортного контроля в аэропортах. Тогда сбой привел к значительным задержкам и длинным очередям.
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