Названы пять самых загрязненных городов Казахстана

В РГП "Казгидромет" предоставили еженедельную информационную справку о качестве атмосферного воздуха за 6-12 июля, сообщает zakon.kz.

Согласно информации, самым загрязненным признан Жезказган. Воздух города наиболее вреден в районах ул. М.Жалиля, 4 В, где было зафиксировано 432 случая превышения предельно допустимых норм (ПДН).

За ним расположился Нур-Султан, наиболее грязным воздух оказался в районе ул. Туркестан, 2/1 и вблизи Республиканской физико-математической школы. Было зафиксировано 419 случаев превышения ПДН.

На третьем месте - Алматы с 274 случаями превышения ПДН, которые были зафиксированы в Алатауском районе, ледовом дворце Almaty Arena и по ул. Момышулы.

Вслед за южной столицей идет Караганда - 255 случаев превышения ПДН зафиксировано в районе ул. 3-й Кочегарки (Прихшахтинск).

На пятом месте расположился Актобе, где зафиксировано 34 случая превышения ПДН - воздух города наиболее загрязнен в районе ул. Рыскулова, 4Г.