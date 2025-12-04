Назван самый чистый город на планете

Аналитики назвали самые чистые и самые загрязненные города в мире. Краков признан самым комфортным для туристов и опрятным, сообщает Zakon.kz.

По мнению экспертов, по итогам 2025 года второй по величине город Польши удостоен звания самого чистого в мире. Самым грязным города посчитали венгерскую столицу Будапешт. К такому выводу пришли аналитики компании по хранению багажа Radical Storage, проанализировав сотню городов из рейтинга 100 лучших направлений по версии Euromonitor.

Каждый город оценивали по 10 лучшим достопримечательностям на основе более 70 тыс. реальных онлайн-отзывов за последние 12 месяцев. Также города проверили на наличие таких характеристик, как "чистый" и "грязный".

Анализ собранных данных показал, что Краков является самым чистым городом в мире с впечатляющими 98,5% положительных отзывов о чистоте. В пятерку лидеров также вошли Шарджа (98,5%), Сингапур (98%), Варшава (97,8%) и Доха (97,4%).

10 самых чистых городов мира

Краков, Польша (98,5%);

Шарджа, ОАЭ (98,0%);

Сингапур (97,9%);

Варшава, Польша (97,8%);

Доха, Катар (97,4%).

Эр-Рияд, Саудовская Аравия (96,9%);

Прага, Чехия (96,4%);

Маскат, Оман (96,4%);

Дубай, ОАЭ (96,3%);

Фукуока, Япония (96,3%).

Вместе с тем, эксперты составили рейтинг самых опасных столиц и городов континента, где туристам или тем, кто там до недавнего времени проживает, стоит быть максимально внимательными, следить за вещами и избегать определенных районов. Возглавила рейтинг Будапешт, как лидер в списке самых грязных городов.

10 самых грязных городов мира

Будапешт, Венгрия (37,9%);

Рим, Италия (35,7%);

Лас-Вегас, США (31,6%);

Флоренция, Италия (29,6%);

Париж, Франция (28,2%);

Милан, Италия (26,8%);

Верона, Италия (26,2%).

Франкфурт, Германия (24,6%);

Брюссель, Бельгия (24,4%);

Каир, Египет (23,6%).

В исследовании подчеркивается, что поддержание чистоты и порядка является сложной задачей для многих городов с богатым историческим наследием и большим потоком туристов.

