Сотни казахстанцев снова пострадали от финансовой пирамиды

Сотни человек пострадали от финансовой пирамиды в Актобе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Житель Актобе в январе 2020 года создал финансовую пирамиду ТОО “Golden City - 200”, организовал деятельность по получению доходов от граждан и осуществлял руководство финансовой пирамидой.

Своей деятельностью причинил жителям Актюбинской области материальный ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время по уголовному делу проходят около 150 потерпевших. Следственным отделом УП города Актобе расследуется уголовное дело, зарегистрированное по 2 ч. 3 ст. 217 УК РК “Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой“.