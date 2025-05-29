В Астане раскрыли более 10 финансовых пирамид: пострадали сотни граждан

В Астане растет число граждан, вовлеченных в деятельность финансовых пирамид. Несмотря на постоянно проводимые правоохранительными органами разъяснительные работы и предупреждения, граждане становятся жертвами мошенников, стремясь к легкому заработку, сообщает Zakon.kz.

На брифинге в Службе коммуникаций столицы прокурор Управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Арсен Тастанов озвучил промежуточные итоги работы за прошедший и текущий год.

По словам спикера, за указанный период на территории столицы была разоблачена и приостановлена незаконная деятельность более 10 финансовых пирамид. Среди них такие компании, как Sinsera Systems, Charoit Project, ИП "Аяулым", Sax Invest, Phenomenal Club, Chia Thai Formacevtical, HappyLifeKZ, World Business Consulting, Eolus Kazakhstan, Sterling Invest, Life Good.

"Проведенный анализ уголовных дел показывает, что организаторы финансовых пирамид стараются замаскировать свои действия под законные инвестиционные проекты. Они используют такие научно-привлекательные термины, как "возобновляемые источники энергии", "технологии будущего", "фармацевтические инновации", чтобы завоевать доверие граждан. Однако на самом деле ни одна из таких организаций не занималась реальной предпринимательской деятельностью. Обещанный доход участникам обеспечивается только за счет средств новых вкладчиков. То есть в основе этой финансовой модели лежит не какой-то коммерческий успех, а вклад вновь привлеченных граждан", – отметил Арсен Тастанов.

От также сообщил, что одна из распространенных в последнее время схем мошенничества – многоуровневая маркетинговая система. По этой схеме гражданам предлагается зарегистрироваться через онлайн-платформу и "инвестировать" средства. На платформе распространяется информация о том, что работает специальный "интеллектуальный робот".

"Он якобы увеличивает вложенные средства. Однако все эти данные ложны. Никаких официальных документов или квитанций о передаче денег не выдается. Даже договор не заключается. Отслеживать состояние вклада участник может только посредством цифровой записи в личном кабинете. А возврат вложенных средств будет невозможен", – добавил спикер.

Один из самых резонансных случаев, зарегистрированных в Астане, касается деятельности финансовой пирамиды Eolus Kazakhstan. В ходе расследования установлено, что руководитель структурного подразделения данной организации собрал деньги у 535 граждан с обещанием инвестировать в возобновляемые источники энергии. В результате потерпевшими признаны 18 граждан, общий материальный ущерб составил 17 млн тенге.

Расследование выявило и наложило арест на денежные средства в сумме 408 399 долларов (около 187 млн тенге), полученные преступным путем. Приговором межрайонного суда по уголовным делам по Астане от 7 февраля 2024 года обвиняемый признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Аналогичная мошенническая схема также использовалась в Chia Thai Formacevtical. Средства вкладчиков собирались под предлогом того, что они будут направлены на приобретение фармацевтической продукции китайского производства. Однако на самом деле такого производства вообще не было. Вклады участников перераспределялись между собой по модели классической финансовой пирамиды. По данным следствия, часть собранных средств была переведена на криптовалютные кошельки, контролируемые гражданами Китая.

На сегодняшний день по делу Chia Thai Formacevtical расследуется четыре уголовных дела в отношении лиц, возглавлявших структурные подразделения компании. В рамках уголовных дел в отношении финансовых пирамид, выявленных в Астане, изъято 75 млн тенге и 310 тыс. долларов США. Кроме того, наложен арест на имущество на сумму более 300 млн тенге.

По оценкам правоохранительных органов, эти преступные действия нанесли серьезный материальный ущерб как гражданам, так и государству. Такие мошеннические схемы подрывают доверие к финансовой системе и способствуют росту теневой экономики.

Организация финансовой пирамиды, а также управление ее структурными подразделениями влекут наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и конфискации имущества в соответствии со статьями Уголовного кодекса.

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