В Казахстане участились случаи торговли людьми

За полгода в Казахстане зарегистрировано вдвое больше преступлений, связанных с торговлей людьми, чем годом ранее, сообщает zakon.kz.

К таким выводам пришли аналитики Ranking.kz.

Эксперты уточняют, что большая часть преступлений пришлась на организацию или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество: 35 случаев против 20 правонарушений годом ранее.

Еще 8 случаев пришлось на торговлю несовершеннолетними, 7 случаев - на вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией, по 6 случаев - на торговлю людьми и вовлечение в проституцию, один случай - на незаконное лишение свободы с целью эксплуатации, - говорится в исследовании.

За пять месяцев текущего года к уголовной ответственности привлекли 25 человек за торговлю несовершеннолетними, 6 человек - за организацию или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество, 4 человека - за торговлю людьми.

Большинство из них - граждане Казахстана, также были привлечены к уголовной ответственности два гражданина стран СНГ, причастные к правонарушениям по статье "торговля несовершеннолетними".

Почти все виновные в преступлениях, связанных с торговлей людьми, - безработные, имеющие среднее или средне-специальное образование.

С начала года от таких правонарушений пострадали 25 человек*, в том числе 23 женщины, 9 несовершеннолетних.

* без учета статьи "незаконное лишение свободы с целью эксплуатации" (ст. 126 ч. 3 п. 2)

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в странах Центральной Азии и Восточной Европы большая часть жертв торговли людьми по форме эксплуатации используется для принудительного труда (66%) и сексуальной эксплуатации (23%).

Большинство жертв в странах Центральной Азии - взрослые женщины (55%). На долю мужчин приходится 32%, мальчиков - 8%, девочек - 5%.

Казахстан перешел из "контрольного списка" во вторую категорию стран (Tier 2) в глобальном Докладе о торговле людьми, что свидетельствует об улучшении положения в данной сфере обеспечения прав человека.