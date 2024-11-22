МВД озвучило статистику по фактам торговли людьми в Казахстане

Заместитель начальника управления Департамента по борьбе с организованной преступностью Шинар Кучербаева 22 ноября 2024 года заявила, что большинство преступлений, связанных с торговлей людьми, касаются организации или содержания притонов для занятия проституцией, сообщает Zakon.kz.

По ее данным, с начала текущего года зарегистрировано 197 преступлений, связанных с торговлей людьми.

"Из них по статье 116 22 дела; похищение человека с целью эксплуатации – одно дело, незаконное лишение свободы с целью эксплуатации – четыре дела, торговля людьми – 17 дел, вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией – 15 дел, торговля несовершеннолетними – шесть дел, вовлечение в занятие проституцией – 13, и организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничества – 119 дел", – озвучила Шинар Кучербаева.

Она отметила, что, по оценкам международных докладов, Казахстан входит во вторую категорию стран, которые предпринимают значительные усилия по данному направлению.

"Но, к сожалению, торговля людьми продолжает распространяться. На практике она складывается из таких случаев, как сексуальная и трудовая эксплуатация, торговля несовершеннолетними детьми, торговля человеческими органами, принуждение к попрошайничеству. Поэтому для эффективного и должного противодействия требовались единые системные меры, охватывающие профилактику, сотрудничество, уголовное преследование, а также защиту прав и интересов жертв торговли людьми", – дополнила Шинар Кучербаева.

Отметим, что 30 октября в Казахстане утвердили правила действий госорганов для оказания помощи жертвам торговли людьми.