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МВД озвучило статистику по фактам торговли людьми в Казахстане

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 11:58 Фото: pexels
Заместитель начальника управления Департамента по борьбе с организованной преступностью Шинар Кучербаева 22 ноября 2024 года заявила, что большинство преступлений, связанных с торговлей людьми, касаются организации или содержания притонов для занятия проституцией, сообщает Zakon.kz.

По ее данным, с начала текущего года зарегистрировано 197 преступлений, связанных с торговлей людьми.

"Из них по статье 116 22 дела; похищение человека с целью эксплуатации – одно дело, незаконное лишение свободы с целью эксплуатации – четыре дела, торговля людьми – 17 дел, вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией – 15 дел, торговля несовершеннолетними – шесть дел, вовлечение в занятие проституцией – 13, и организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничества – 119 дел", – озвучила Шинар Кучербаева.

Она отметила, что, по оценкам международных докладов, Казахстан входит во вторую категорию стран, которые предпринимают значительные усилия по данному направлению.

"Но, к сожалению, торговля людьми продолжает распространяться. На практике она складывается из таких случаев, как сексуальная и трудовая эксплуатация, торговля несовершеннолетними детьми, торговля человеческими органами, принуждение к попрошайничеству. Поэтому для эффективного и должного противодействия требовались единые системные меры, охватывающие профилактику, сотрудничество, уголовное преследование, а также защиту прав и интересов жертв торговли людьми", – дополнила Шинар Кучербаева.

Отметим, что 30 октября в Казахстане утвердили правила действий госорганов для оказания помощи жертвам торговли людьми.

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