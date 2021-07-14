Бык убил рыбака в СКО

В Северо-Казахстанской области 10 июля в результате несчастного случая погиб человек, сообщает zakon.kz.

В Акжарском районе возле реки бык симментальской породы напал на 67-летнего рыбака. Израненного мужчину обнаружил пастух. Он доставил своего товарища в больницу.

Но мужчина, получивший множественные травмы, скончался.

Сотрудники районного отдела полиции провели проверку. Была назначена экспертиза, цель которой - исключить версию о криминальном характере происшествия. пресс-служба МВД РК

Случай в Акжарском районе лишний раз показывает опасность бродячего скота. Пастух понес взыскание по части 2 статьи 408 Кодекса РК об административных правонарушениях за нарушение правил выпаса, повлекшее причинение ущерба здоровью. Всего с начала года по данной статье составлено 1229 протоколов.

В спецзагоны до установления владельцев было отогнано 3225 голов скота. Настоятельно просим жителей области соблюдать требования законодательства, не допускать вольного выпаса и соблюдать осторожность в обращении с животными. начальник Управления местной полицейской службы ДП СКО Айдын Байматов