В кафе убили известного в Уральске бизнесмена

Фото: astanatv.kz

Дело об убийстве известного бизнесмена в Уральске Сергея Губера расследует полиция. Мужчину с травмами доставили в больницу утром в воскресенье. В медучреждении он скончался, сообщает Zakon.kz.

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