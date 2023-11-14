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В кафе убили известного в Уральске бизнесмена

бизнесмена убили в Уральске Фото: astanatv.kz
Дело об убийстве известного бизнесмена в Уральске Сергея Губера расследует полиция. Мужчину с травмами доставили в больницу утром в воскресенье. В медучреждении он скончался, сообщает Zakon.kz.

По неподтвержденным данным, смертельные ранения Губер получил в одном из кафе города.

Полицейские начали досудебное расследование по ст. 106 ч.3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления криминальной полиции ДП и Абайского отдела полиции УП г. Уральск установлен подозреваемый в совершении преступления – ранее не судимый житель города Уральск 1981 г.р. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", – цитирует пресс-службу ДП ЗКО Astana TV.

Ранее, в августе 2022 года на парковке городского парка и стадиона имени П. Атояна тоже был убит бизнесмен в Уральске.

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