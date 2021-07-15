Жители поселка в Мангистау страдают от засухи и утопают в мусоре

Страдают от засухи и утопают в мусоре жители поселка Атамекен в Мангистауской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

В многотысячном селе перекрыли ежедневную подачу питьевой воды, жалуются люди. Там составили график, но и по нему набрать воду даже для приготовления еды практически невозможно.

Из-за дефицита питьевой воды жители Атамекена об урожае даже не мечтают. Плодовые деревья из-за засухи пришлось спилить, жалуются люди. У кранов приходится дежурить сутками, чтобы набрать воду хотя бы для приготовления пищи.

Мы бедствуем, мы бедствуем реально. Вдвоем с мужем живем, а что говорить о многодетных семьях. Пить нечего уже. Мы баклажки не можем набрать, это что за издевательство уже. Возможен сговор с водовозками, потому что как началась жара, а жара у нас аномальная, началась у нас эта проблема. жительница п. Атамекен Ирина Виноградова

Отсутствие воды в Атамекене - не единственное бедствие. Поселок утопает в мусоре - уже несколько недель коммунальщики не вывозят бытовые отходы. А на жаре проблема только усугубляется.

Сейчас не вывозят месяцами, копится мусор. Там бытовые отходы, это, естественно, запахи, невозможно, никто об этом не думает, ждут, пока не начнется какая-то действительно зараза. Я ходила в компанию по вывозу мусора, спрашивала, девочки, когда, они пожимают плечами, мы не знаем. жительница п. Атамекен Ольга Утегалиева

Местные власти проблему с мусором объяснили просто: виноваты должники. По данным чиновников, 60% атамекенцев не платят компании за вывоз отходов. А вот с водой ситуация сложнее. Задвижку коммунальщики установили из-за слабого давления в местном водопроводе. Надеялись распределять живительную влагу по очереди среди пяти тысяч домов Атамекена. Но по факту у части населения она просто пропала. Местный аким обещает обеспечить село водой сегодня-завтра.

Мы поставили задвижку, чтобы давление доходило на все улицы, но выяснилось, что она доходит не до всех. Сегодня ее уберем. Что касается вывоза мусора, то, несмотря на задолженность жильцов перед коммунальной компанией, мусор начали вывозить. Для того чтобы взыскать сумму с должников, компания будет подавать на них в суд. аким п. Атамекен Нурхан Мустафаев

Если проблему с водой чиновники не решат в ближайшие дни, отчаявшиеся жители Атамекена намерены направить письма в прокуратуру.