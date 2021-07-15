Установлены сроки обязательной вакцинации работников в Казахстане

Главный санитарный врач установил новые сроки обязательной вакцинации для работников в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Согласно документу, Ерлан Киясов постановил в срок до 10 августа 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19.

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Ранее сообщалось, что работодателей и сотрудников будут проверять на статус вакцинации с 15 июля.

Позднее официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Ержан Байтанаев сообщил, что сроки обязательной вакцинации продлят в Казахстане.

После 15 июля никаких проверок на статус вакцинации не будет, - уточнил Байтанаев.