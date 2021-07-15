В горах Алматы установят хижины для туристов

В алматинских ущельях появятся хижины для туристов. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления туризма города Алматы Марлен Маралов на пресс-конференции на тему "По вопросам безопасности в горах в летний период", - сообщает zakon.kz

В связи с возросшим потоком туристов и увеличением несчастных случаев в горах силами ДЧС города Алматы и Управлением туризма города Алматы проводится ряд мер для комфортного пребывания в горах Заилийского Алатау, повышения скорости реагирования и эффективности оказания помощи терпящим бедствие в горах.