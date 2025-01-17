Заметили в хижине: пять дней спасатели искали туриста в горах Алматы

Спасатели Алматы на протяжении пяти дней искали туриста в горах, сообщает Zakon.kz.

Служба спасения Алматы поделилась хорошей новостью. 17 января в 14:00 мужчину заметили в районе Левый Талгар, выше Солнечной Поляны.

"Молодой человек найден в хижине во время облета вертолета Ми-8АМТ UP-MI880 АО "Казавиаспас". Турист чувствует себя хорошо и в медицинской помощи не нуждается. Он эвакуирован на борт вертолета для транспортировки в аэропорт Боралдая". Служба спасения Алматы

Спасатели добавили, что с 12 января не прекращали поиски. Операция завершена успешно.

"Оказалось, что турист отправился на пик Малыш, после чего не выходил на связь. Для проведения поисково-спасательных работ с базы КСП "Туюк Су" была направлена команда спасателей в составе пяти человек и одной единицы техники". Служба спасения Алматы

Жителей и гостей Алматы просят соблюдать правила безопасности в горах: тщательно планируйте маршруты, сообщайте близким о своем передвижении и избегайте походов в одиночку.

Спасатели помогли двум детям, попавшим в беду в Жезказгане.