Митрополит Астанайский выразил соболезнования в связи со смертью Абсаттара кажы Дербисали

Глава православной церкви Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский выразил соболезнования председателю Духовного управления мусульман Казахстана, Верховному муфтию Наурызбаю кажы Таганулы в связи со смертью Абсаттара кажы Дербисали, сообщает zakon.kz.

Читайте также: Умер бывший Верховный муфтий Казахстана

С глубокой скорбью узнал о кончине выдающегося религиозного деятеля нашей страны - шейха Абсаттара кажи Дербисали. Почивший был известен в республике и за ее пределами, как видный ученый, большой специалист в области философии, филологии, религиоведения и востоковедения. Более 10 лет он трудился на посту Верховного муфтия и председателя Духовного управления мусульман Казахстана. Своей деятельностью он внес серьезный вклад в утверждение в нашей стране традиционных духовно-нравственных ценностей, в развитие диалога с представителями иных конфессий на основании принципов взаимного уважения, миролюбия и добрососедства. глава православной церкви Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский

Читайте также: Елбасы выразил соболезнования семье и родным Абсаттара Дербисали

Он отметил, что деятельное участие Абсаттара кажы Дербисали "в межрелигиозном сотрудничестве, призванном способствовать укреплению веротерпимости и гражданского согласия".

Слова поддержки и искренние соболезнования прошу передать семье, родным и близким шейха Абсаттара кажи Дербисали. Надеюсь, что доброе сотрудничество, сложившееся в Казахстане между Митрополичьим округом и Духовным управлением мусульман, ради которого почивший много потрудился, будет развиваться и крепнуть к общей пользе всех казахстанцев. Имя шейха Абсаттара кажи Дербисали - мудрого религиозного лидера, ученого и миротворца - навсегда вписано в новейшую историю независимого Казахстана. глава православной церкви Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский