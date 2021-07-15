Транспортные прокуроры снизили тариф за использование подъездных путей

Восточно-Казахстанской транспортной прокуратурой выявлены факты необоснованного завышения тарифов за использование подъездных путей предпринимателями при железнодорожной перевозке грузов.

Согласно Закону РК "О естественных монополиях" (далее - закон) при отсутствии конкурентного подъездного пути, собственник пути, оказывающий услуги по его предоставлению, обязан обратиться в уполномоченный орган с заявлением о включении в Государственный регистр субъектов естественных монополий. Восточно-Казахстанская транспортная прокуратура

Предоставление этих услуг лицами, не включенными в данный регистр, не допускается.

Однако ТОО "ТАБЫС TRADE", являясь собственником железнодорожных соединительных путей, не состоял в госрегистре субъектов естественных монополий, а также взимал завышенную плату с контрагентов за проезд по своим путям.

Принятыми мерами прокуратуры данная организация включена в государственный регистр субъектов естественных монополий.

Также Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Восточно-Казахстанской области снижен тариф ТОО "Ульба ЖД" на 16,3%.

Таким образом, транспортными прокурорами защищены права 18 субъектов бизнеса, которые на протяжении двух лет пользовались подъездными путями по необоснованно завышенным тарифам. С данными предпринимателями произведен перерасчет суммы переплаты.

О любых фактах нарушения прав субъектов бизнеса просим сообщать в Восточно-Казахстанскую транспортную прокуратуру (Усть-Каменогорск, ул. Увалиева, №4) по телефону "горячей линии" 8 (7232) 61-40-69.