Пандемия в Казахстане продлится не менее двух лет - Вячеслав Локшин

В Казахстане пандемия COVID-19 продлится не менее двух лет, считает профессор, президент Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин, передает zakon.kz.

Такую мысль он озвучил в беседе с корреспондентом Vecher.kz.

Правда, имеются вполне объективные условия, при которых пандемия уйдет. Она завершится, когда вакцинируется хотя бы 80% населения планеты. Задача, несомненно, амбициозная, но безальтернативная. Правда, есть страны, где вакцинация только началась, а есть страны, где даже не начиналась. Неравенство стран в доступе к вакцинам сильно тормозит процесс. Вячеслав Локшин

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Если все останется без изменений, то процесс окончания пандемии займет, как минимум, два года. Вячеслав Локшин