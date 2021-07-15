Пандемия в Казахстане продлится не менее двух лет - Вячеслав Локшин

В Казахстане пандемия COVID-19 продлится не менее двух лет, считает профессор, президент Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин, передает zakon.kz.
Такую мысль он озвучил в беседе с корреспондентом Vecher.kz.
Правда, имеются вполне объективные условия, при которых пандемия уйдет. Она завершится, когда вакцинируется хотя бы 80% населения планеты. Задача, несомненно, амбициозная, но безальтернативная. Правда, есть страны, где вакцинация только началась, а есть страны, где даже не начиналась. Неравенство стран в доступе к вакцинам сильно тормозит процесс. Вячеслав Локшин
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Если все останется без изменений, то процесс окончания пандемии займет, как минимум, два года. Вячеслав Локшин
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