Несколько тысяч жителей Германии эвакуированы из-за наводнения

Глава МВД германской федеральной земли Рейнланд-Пфальц Рогер Левенц заявил о том, что несколько тысяч жителей региона эвакуированы за последние сутки из зон стихийного бедствия, передает zakon.kz.

Все наши мысли о спасении пострадавших, - приводит его слова ТАСС.

По словам Левенца, стихия "застала людей буквально врасплох".

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Ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Под ударом стихии в первую очередь оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.