Названа причина смерти обвиняемого в изнасиловании Асель Айтпаевой

Названа предположительная причина смерти обвиняемого в изнасиловании гражданки Казахстана Бесика Тордуа, сообщает zakon.kz.

По данным Sputnik-georgia, при поступлении в пенитенциарное учреждение 28 мая 2021 года обвиняемому было проведено медицинское обследование и поставлен диагноз - артериальная гипертензия. В связи с чем он постоянно находился под наблюдением медперсонала.

30 июня 2021 года Тордуа обратился к врачу с сильной головной болью, рассказал о потере сознания. У него наблюдалось нарушение речи и повышенное артериальное давление.

Тордуа был доставлен в гражданскую клинику на машине скорой помощи из-за серьезного (предполагаемого) нарушения кровотока мозга.

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По результатам компьютерной томографии головного мозга, проведенной в клинике, и консультации невролога был поставлен диагноз: предположительно инфаркт головного мозга.

В связи с тяжелым состоянием обвиняемый был помещен в отделение реанимации, проходил лечение и находился под интенсивным наблюдением. В результате контрольной консультации нейрохирурга возникла необходимость в неотложном хирургическом вмешательстве. После операции общее состояние пациента оставалось тяжелым, показатели гемодинамики нестабильны, - отмечено в публикации.

Несмотря на лечение, состояние пациента ухудшилось и 14 июля 2021 года было зафиксировано нарушение сердечного ритма (брадиаритмия), которая вскоре сменилась асистолией - прекращением деятельности сердца.

Сердечно-легочная реанимация была начата в полном соответствии с протоколом, однако механическую функцию сердца восстановить не удалось. Наступила биологическая смерть, - говорится в заявлении.

Уроженец Зугдиди Бесик Тордуа был задержан полицией по подозрению в доведении до самоубийства и изнасиловании после того, как в Тбилиси была найдена мертвой 26-летняя гражданка Казахстана Асель Айтпаева.

Девушка выпала из окна девятого этажа. Ее двоюродная сестра рассказала, что перед смертью девушка успела отправить аудиозапись своей подруге. На ней слышно, как неизвестный мужчина угрожает ей расправой.

Следствие по делу пока не завершено. Тордуа находился в предварительном заключении.

Ему грозило от 8 до 10 лет лишения свободы. Кроме того, заочно обвинение было предъявлено родственнику погибшей - Мурату Меирбекову. Ранее он был арестован в Казахстане.

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