Гибель Асель Айтпаевой - скончался обвиняемый в изнасиловании казахстанки

Скончался Бесик Тордуа, обвиняемый в изнасиловании 26-летней гражданки Казахстана Асель Айтпаевой, передает zakon.kz.

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По данным sova.news, он скончался в клинике, точная причина смерти пока неизвестна.

Как сообщил адвокат Лаша Шукакидзе, его подзащитный был госпитализирован из пенитенциарного учреждения в больницу неделю назад. Когда защитник хотел встретиться с обвиняемым, ему сказали, что Тордуа находится в бессознательном состоянии.

Врачи сказали мне, что у Тордуа были кровоподтеки на голове. Лаша Шукакидзе

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Согласно версии о торговле людьми, которую выдвинула семья казахстанки, родственники, у которых жила Асель, продали ее Мураду.

Асель Айтпаева погибла при невыясненных обстоятельствах в Тбилиси в ночь на 5 мая. Девушка выпала из окна девятого этажа. Ее двоюродная сестра рассказала, что перед смертью девушка успела отправить аудиозапись своей подруге. На ней слышно, как неизвестный мужчина угрожает ей расправой.

В ходе следствия был задержан гражданин Грузии Зугдиди Бесик Тордуа, которого обвиняли в изнасиловании и доведении до самоубийства. Ему грозило от 8 до 10 лет лишения свободы. Кроме того, заочно обвинение было предъявлено родственнику погибшей - Мурату Меирбекову. Ранее он был арестован в Казахстане.

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