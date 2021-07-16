Пятерых экс-полицейских осудили в Алматинской области

В Алматинской области осуждены пятеро экс-полицейских, сообщает zakon.kz.

28 июня Специализированным межрайонным судом по уголовным делам области вынесен обвинительный приговор.

Полицейские признаны виновными в совершении ряда преступлений:

1) незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору, должностным лицом с использованием служебного положения (пунктами 1), 4) части 3 статьи 297 УК РК); 2) получении взятки путем вымогательства группой лиц по предварительному сговору, неоднократно (пунктами 1), 2), 4) части 3 статьи 366 УК РК); 3) злоупотреблении должностными полномочиями (части 1 статьи 361); 4) заведомо незаконном задержании, заключении под стражу или содержание под стражей (часть 1 статьи 414 УК РК); 5) мошенничестве с использованием своего служебного положения (пунктом 2), части 3 статьи 190 УК РК).

Суд по совокупности уголовных правонарушений назначил наказание в виде лишения свободы от 2 до 12 лет и одному - 4 года ограничение свободы, - отметили в пресс-службе Алматинского областного суда.

Осужденные не согласились с приговором суда и подали апелляционные жалобы.