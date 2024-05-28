Адвокат Бишимбаева намерен подать четыре апелляции

В интересах осужденного за убийство экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева будет подано сразу четыре апелляционные жалобы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 28 мая телеканалу "КТК" адвокат Бишимбаева Ерлан Газымжанов, в своей апелляции он отразил порядка 20 процессуальных нарушений, которые, по его мнению, были допущены судом и повлияли на приговор. Отмечается, что 28 мая через сервис "Судебный кабинет" свои апелляционные жалобы направили и двое других адвокатов экс-министра национальной экономики.

Планируется, что 29 мая из следственного изолятора свой вариант апелляции отправит еще и сам Бишимбаев. Защита Бишимбаева ожидает, что суд Астаны рассмотрит жалобы в течение июня и вынесет соответствующий судебный акт.

"В своей апелляционной жалобе я прошу, чтобы приговор в части обвинения по статье 99, это "Убийство", было переквалифицировано на статью 106, часть 3 УК, то есть "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". В части "истязания" мы не согласны вообще с обвинением, считаем, что оно должно быть прекращено", – заявил адвокат Ерлан Газымжанов.

Куандыка Бишимбаева 13 мая 2024 года приговорили к 24 годамлишения свободы, а Бахытжана Байжанова – к четырем годамлишения свободы.

27 мая апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова поступили в столичный городской суд.

