Казахстан будет закупать вакцину AstraZeneca только после тщательной проверки

Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Ержан Байтанаев прокомментировал позицию ведомства по поводу закупа вакцины AstraZeneca, передает корреспондент zakon.kz.

Когда в ряде стран начали выявляться недостатки вакцины AstraZeneca, мы приостановили переговоры по покупке данной вакцины, - сказал Байтанаев.

При этом он уточнил, что речь о закупе этой вакцины будет вестись только после изучения результатов ее применения.

Наряду с этим мы говорили, что ведем переговоры со всеми странами, где производится вакцина против коронавирусной инфекции. Среди них были переговоры по покупке AstraZeneca. Временно приостановили, но готовы сейчас возобновить переговоры, рассмотреть итоги клинических исследований. Интерес такой есть. Но это не значит, что мы соглашение подписали и что завтра AstraZeneca будет закуплена. Нет, пока мы все не проверим, пока не изучим все результаты, - заверил он.

Ранее Минздрав заявлял, что закупать вакцину AstraZeneca не планируют из-за сообщений о тяжелых побочных эффектах.

Оксана Скибан, Нур-Султан