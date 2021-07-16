Хакеры атаковали портал электронного правительства

Кибератаку совершили на портал электронного правительства, сообщает zakon.kz.
На сайте "EGOV" под видом офисных документов злоумышленники разместили вредоносное программное обеспечение, передает Первый канал "Евразия".
Два файла - постановление районного акимата и его финансовая сводка по бюджету - содержали так называемый троян-загрузчик. Система безопасности нашла и заблокировала вирус.
Специалисты выясняют причины случившегося. На данный момент порталу электронного правительства ничего не угрожает.
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