Портал электронного правительства модернизируют в Казахстане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 1 апреля 2025 года на заседании правительства сообщил, что для определения точек роста проанализировано текущее состояние портала электронного правительства eGov, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что портал построен на технологиях 2013 года и работает на пределе возможностей: возникают сложности с обновлениями, ограничен запуск новых функций, растет нагрузка на инфраструктуру, фиксируются случаи недоступности сервисов.

"В этих условиях мы начали модернизацию eGov на новых технологических решениях. Ведется пересборка услуг, что позволит получать их в несколько кликов. Уже обновлен шлюз электронного правительства, улучшены процессы интеграций. Создан виртуальный AI-ассистент, который проходит тестирование на фокус-группе из 2000 пользователей", – сказал Жаслан Мадиев.

Он пояснил, что модернизация откроет доступ к eGov для слабовидящих и незрячих граждан через голосовую и текстовую навигацию. Также будут расширены возможности для опекунов недееспособных лиц. Все эти шаги направлены на создание инклюзивной, устойчивой и современной цифровой платформы.

Ранее сообщалось, что для снижения нагрузки на ЦОНы еще ряд услуг перейдут в онлайн-формат.