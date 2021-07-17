Пропавший в Японии африканский спортсмен сообщил, что не хочет возвращаться на Родину

Пропавший без вести в Японии тяжелоатлет из Уганды Джулиус Ссекитолеко оставил записку, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Как информирует Kyodo, спортсмен прибыл на Олимпийские игры - 2020.

Сообщается, что африканец купил билет на скоростной поезд в Нагою, расположенную примерно в 200 километрах от города Идзумисано, где разместилась угандийская делегация.

Тяжелоатлет оставил послание, в котором объяснил, что не хочет возвращаться на Родину, так как "жизнь там трудна".

Он также обратился с просьбой к членам делегации страны передать все его вещи жене, которая осталась в Уганде.

Я хочу работать в Японии, — говорится в найденной записке.

Ранее сообщалось, что спортсмен из Уганды, прибывший в Японию для участия в Олимпийских играх — 2020, пропал.

Официально Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио.