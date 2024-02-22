Юлия Высоцкая не хочет возвращаться в Россию
Фото: Instagram/juliavysotskayaofficial
Российская актриса театра и кино Юлия Высоцкая утверждает, что не хочет возвращаться в Россию. Как оказалось, такое громкое заявление было сделано во время отдыха с мужем режиссером Андреем Кончаловским на Мальдивах, сообщает Zakon.kz.
Автор кулинарных бестселлеров отметила, что отдых всегда заряжает на пару месяцев вперед. В продолжении она уточнила, что это было лучшее решение, принятое с начала года.
"Помогите! Не хочу уезжать! Но у меня всегда так: как только представлю все эти сборы, долгий ночной перелет, смену часовых поясов и акклиматизацию, думаю, да зачем это вообще все нужно. Я таких путешествий, скажу честно, боюсь и долго собираюсь с духом. Для меня это, как с тарзанки прыгнуть".Юлия Высоцкая
Также она подчеркнула, что уезжать ей не хочется.
"Что делать, надо. Зато я уверена, что энергия, которой я зарядилась, будет использована с чувством, с толком, с расстановкой и хватит ее надолго".Юлия Высоцкая
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Высоцкая наиболее известна благодаря кулинарной передаче "Едим дома!", которая часто становится предметов обсуждения в Сети.
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