Власти Москвы больше не будут отбирать квартиру у Бекмамбетова

У известного режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова больше не будут пытаться отобрать его московскую квартиру. Московские власти и режиссер заключили мировое соглашение, передает zakon.kz.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Квартиру в доходном доме Мазинга 1912 года в Малом Знаменском переулке в центре российской столицы Тимур Бекмамбетов купил несколько лет назад. После чего вскрыл полы, снес несущие перегородки. Стены дома стали покрываться трещинами, на что обратила внимание мэрия.

Дом — объект культурно-исторического наследия. От режиссера потребовали вернуть помещению первоначальный вид, однако Тимур работы не прекратил. Тогда мэрия потребовала выселить его оттуда.

После чего режиссер пообещал восстановить несущие конструкции, вернуть интерьер в первоначальный вид и заключил с правительством Москвы мировое соглашение.