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Законодательство РК

По каким критериям будут отбирать дороги для ремонта и строительства

Критерии приоритетности проектов по строительству, реконструкции, ремонту автодорог утвердили в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министерство транспорта приказом от 24 ноября 2023 года утвердило критерии приоритетности проектов по строительству, реконструкции, капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог, сообщает Zakon.kz.

В частности, приоритетность проектов по строительству, реконструкции, капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог определяется в соответствии со следующими критериями по нисходящим уровням:

  • проекты, определенные в поручениях президента в рамках ежегодных устных или письменных посланий народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики республики, в стратегических и программных документах, утвержденных решениями президента или правительства;
  • проекты, определенные в международных договорах, участниками которых является РК;
  • автомобильные дороги международного значения;
  • автомобильные дороги, не отвечающие геометрическим (технической категории) и техническим параметрам;
  • автомобильные дороги, не имеющие альтернативы в отношении прилегающих населенных пунктов;
  • автомобильные дороги, прилегающие к населенным пунктам, не имеющим близлежащих выходов к железнодорожным путям.

При планировании проектов строительства и реконструкции установлена следующая приоритетность:

  • проекты, определенные в поручениях президента в рамках ежегодных устных или письменных посланий народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики РК, в стратегических и программных документах, утвержденных решениями президента или правительства;
  • проекты, определенные в международных договорах, участниками которых является РК;
  • автомобильные дороги, обеспечивающие сообщение районных центров с областными центрами РК, районных центров между собой и с объектами туристской деятельности, находящимися вне населенных пунктов, при условии несоответствия технической категории фактической интенсивности движения;
  • автомобильные дороги с прилегающими населенными пунктами, общей численностью населения не менее 15 000 человек;
  • автомобильные дороги с наличием вдоль не менее двух производственных (промышленных, сельскохозяйственных) или хлебоприемных предприятий с рабочим персоналом более 100 человек;

При планировании проектов капитального ремонта приоритет отдается следующим проектам:

  • автомобильные дороги, обеспечивающие сообщение районных центров с областными центрами РК, районных центров между собой и с объектами туристской деятельности, находящимися вне населенных пунктов;
  • автомобильные дороги с прилегающими населенными пунктами, общей численностью населения не менее 10 000 человек;
  • автомобильные дороги с наличием вдоль производственных (промышленных, сельскохозяйственных) или хлебоприемных предприятий с рабочим персоналом более 50 человек;
  • автомобильные дороги, превышающие межремонтные сроки службы дороги более 15 лет;

При планировании проектов среднего ремонта установлена следующая приоритетность:

  • автомобильные дороги, обеспечивающие сообщение районных центров с областными центрами РК, районных центров между собой и с объектами туристской деятельности, находящимися вне населенных пунктов;
  • автомобильные дороги с прилегающими населенными пунктами, общей численностью населения не менее 5 000 человек;
  • автомобильные дороги, превышающие межремонтные сроки службы покрытия более 5 лет.

Приоритетность финансирования из республиканского бюджета проектов по строительству, реконструкции, а также капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог определяется суммарной удельной долей следующих критериев:

  • общая протяженность дорог;
  • соотношение расходов местного бюджета и финансирования из республиканского бюджета;
  • качество исполнения;
  • обеспеченность автомобильными дорогами на 10 000 человек населения области;
  • показатели грузооборота и пассажирооборота автомобильного транспорта;
  • протяженность дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии;
  • удельная доля доходов в государственный бюджет.

Однако указанные выше критерии приоритетности не применяются при планировании целевых текущих трансфертов на финансирование проектов транспортной инфраструктуры, определенных отдельными поручениями президента или правительства.

Приказ вводится в действие 12 декабря 2023 года.

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