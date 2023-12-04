По каким критериям будут отбирать дороги для ремонта и строительства
В частности, приоритетность проектов по строительству, реконструкции, капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог определяется в соответствии со следующими критериями по нисходящим уровням:
- проекты, определенные в поручениях президента в рамках ежегодных устных или письменных посланий народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики республики, в стратегических и программных документах, утвержденных решениями президента или правительства;
- проекты, определенные в международных договорах, участниками которых является РК;
- автомобильные дороги международного значения;
- автомобильные дороги, не отвечающие геометрическим (технической категории) и техническим параметрам;
- автомобильные дороги, не имеющие альтернативы в отношении прилегающих населенных пунктов;
- автомобильные дороги, прилегающие к населенным пунктам, не имеющим близлежащих выходов к железнодорожным путям.
При планировании проектов строительства и реконструкции установлена следующая приоритетность:
- проекты, определенные в поручениях президента в рамках ежегодных устных или письменных посланий народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики РК, в стратегических и программных документах, утвержденных решениями президента или правительства;
- проекты, определенные в международных договорах, участниками которых является РК;
- автомобильные дороги, обеспечивающие сообщение районных центров с областными центрами РК, районных центров между собой и с объектами туристской деятельности, находящимися вне населенных пунктов, при условии несоответствия технической категории фактической интенсивности движения;
- автомобильные дороги с прилегающими населенными пунктами, общей численностью населения не менее 15 000 человек;
- автомобильные дороги с наличием вдоль не менее двух производственных (промышленных, сельскохозяйственных) или хлебоприемных предприятий с рабочим персоналом более 100 человек;
При планировании проектов капитального ремонта приоритет отдается следующим проектам:
- автомобильные дороги, обеспечивающие сообщение районных центров с областными центрами РК, районных центров между собой и с объектами туристской деятельности, находящимися вне населенных пунктов;
- автомобильные дороги с прилегающими населенными пунктами, общей численностью населения не менее 10 000 человек;
- автомобильные дороги с наличием вдоль производственных (промышленных, сельскохозяйственных) или хлебоприемных предприятий с рабочим персоналом более 50 человек;
- автомобильные дороги, превышающие межремонтные сроки службы дороги более 15 лет;
При планировании проектов среднего ремонта установлена следующая приоритетность:
- автомобильные дороги, обеспечивающие сообщение районных центров с областными центрами РК, районных центров между собой и с объектами туристской деятельности, находящимися вне населенных пунктов;
- автомобильные дороги с прилегающими населенными пунктами, общей численностью населения не менее 5 000 человек;
- автомобильные дороги, превышающие межремонтные сроки службы покрытия более 5 лет.
Приоритетность финансирования из республиканского бюджета проектов по строительству, реконструкции, а также капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог определяется суммарной удельной долей следующих критериев:
- общая протяженность дорог;
- соотношение расходов местного бюджета и финансирования из республиканского бюджета;
- качество исполнения;
- обеспеченность автомобильными дорогами на 10 000 человек населения области;
- показатели грузооборота и пассажирооборота автомобильного транспорта;
- протяженность дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии;
- удельная доля доходов в государственный бюджет.
Однако указанные выше критерии приоритетности не применяются при планировании целевых текущих трансфертов на финансирование проектов транспортной инфраструктуры, определенных отдельными поручениями президента или правительства.
Приказ вводится в действие 12 декабря 2023 года.