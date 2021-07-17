К продающим паспорта вакцинации врачам должны принять самые строгие меры - Цой

16 июля в студии портала zakon.kz глава казахстанского Министерства здравоохранения Алексей Цой рассказал, как проводится массовая вакцинация в стране, готова ли система к новой волне пандемии, как борются с "оборотнями" в белых халатах, продающими фиктивные паспорта вакцинации. Предлагаем вашему вниманию текстовую версию интервью.

- Алексей Владимирович, совсем недавно Вы опубликовали три сценария развития ситуации с коронавирусом в Казахстане. И ни один из них нельзя назвать оптимистичным. Исходя из чего делались эти прогнозы?

- Прогнозы мы готовим каждые две недели. Учитываются количество заболевших людей и возможности системы здравоохранения, коечный фонд. Целая группа ученых высчитывает данные показатели. Последние прогнозы говорят о том, что на начало августа придется тайм-пик. Цифры, которые были даны, среднесуточные.

- По пессимистичному сценарию в августе ожидается около семи тысяч заболевших в сутки?

- Вообще прогнозы - это всегда дело неблагодарное. Допустим, появился "дельта-штамм", который никто не мог предвидеть. И он сейчас превалирует практически во всех странах мира и является основным штаммом инфекции. У него короткий инкубационный период, и он имеет тенденцию очень быстро передаваться от человека к человеку. К сожалению, за последние две недели практически удвоились случаи заражения.

- Готова ли система здравоохранения Казахстана к этому обострению?

- Конечно, нами большие уроки были извлечены. Человечество впервые в прошлом году столкнулось с коронавирусной инфекцией, и выводы делались уже по ходу ознакомления с ее проявлениями.

В первую очередь, мы подготовили коечный фонд. Построили практически в каждом регионе Казахстана новые инфекционные модульные больницы, которые на данный момент являются основным оплотом: современные, с системой вентиляции, реанимационными, подачей централизованного кислорода во все палаты. Модернизировали старые больницы там, где не было централизованного кислородного обеспечения. Купили большое количество кислородных концентраторов, аппаратов ИВЛ. Машинами скорой помощи практически на 100% оснастили все регионы. Подготовили передвижные медицинские комплексы, поликлиники на колесах.

- Давайте представим по-настоящему пессимистичный сценарий. Например, 15 тысяч заболевших в сутки. Готовы ли мы к такому?

- Как только достигнем заполняемости 70% коек, система здравоохранения будет работать с определенными рисками. На сегодняшний момент занято порядка 13 тысяч коек из 52 тысяч резервных, которые мы готовы развернуть сейчас. Есть возможность увеличить коечный фонд до 70 тысяч за счет реабилитационных центров и санаториев, стадионы оборудовать. Но мы ожидаем, что система справится. Пока еще у нас ее загрузки, переполнения нет.

Мы планово выводим бывшие стационары под инфекционные больницы. Количество реанимационных коек увеличено. Паники нет. Самое главное, что лекарства в аптеках присутствуют. Мы насытили рынок, создали стабилизационные фонды в регионах.

Пациенты, которые имеют легкую степень тяжести, лечатся на дому под наблюдением врачей. Им даются лекарства бесплатно, чтобы они из дома не выходили. В этом году система первичной медико-санитарной помощи работает, в отличие от прошлого года. Уже на этом этапе мы начинаем отслеживать здоровье пациента. Очень важно, что именно первичное звено работает, и две трети пациентов лечится на дому. В стационаре лечим в основном только тяжелую и среднюю степени тяжести.

- С чем Вы связываете нежелание большого числа людей вакцинироваться? Общались ли Вы с ними? Проводили ли исследования, почему люди бояться делать прививку?

- Хороший вопрос. Наверное, здесь много факторов. Произошел серьезный перелом сознания. В первую очередь, это связано с тем, и это не только в Казахстане, что вакцина новая. Вся информация поступает по мере применения препарата. Потому различные конспирологические мысли возникают. Но это нормальный процесс - человечество вправе сомневаться, и мы изучаем все эти явления.

Самое важное, мы видим, и не только в нашей стране, что люди, которые получили вакцину, болеют меньше в тысячу раз. Всего 0,05% людей, которые получили одну или две дозы вакцины, заболели коронавирусной инфекцией в Казахстане. Течение их заболевания происходит либо вообще бессимптомно, либо в легкой и средней степени тяжести. Единицы тех, чье лечение связано с сопутствующими хроническими заболеваниями. В основном это возрастные люди.

При допуске, что самая лучшая вакцина имеет 92% эффективности, 8% людей могут быть невосприимчивыми к ней. Это хорошие показатели.

Мы видим, что люди, которые получили вакцину, приводят близких в пункты вакцинации, потому что, испробовав на себе, убедились, что это на самом деле не так опасно. В целом, сейчас понимание того, что вакцинация нужна, приходит. Каждый четвертый казахстанец осознает это.

- Почему Министерство здравоохранения не инициирует какую-то агитационную программу, которая бы позволила встречаться и отвечать на вопросы людей?

- Эта работа постоянно ведется во всех регионах Казахстана. Каждое обращение в поликлинику - это уже разъяснительная работа. Во все пункты вакцинации люди постоянно приходят и спрашивают информацию. Есть отдельные колл-центры. Мы постоянно проводим брифинги. Нас поддерживает Министерство информации, которое помогает размещать эти сведения.

Возможно, мы бы хотели еще что-то более действенное. Например, в Алматы и Нур-Султане недавно определенную группу людей, которые выступали против вакцинации, привели в инфекционный стационар. Когда они увидели, какая на самом деле критическая ситуация, что реанимации полные и люди действительно болеют, большинство из них изменили свою позицию.

В последнее время очень много СМИ и блогеров помогают в разъяснении. Доводят через свои аудитории, что вакцинация нужна, что коронавирус - опасная инфекция, с которой мы должны сообща бороться.

- Есть ли смысл в приложении Ashyq ввести три обозначения статуса: привитый, больной и контактный? Никаких "неопределенных"...

- Такие люди есть, и они как-то должны быть обозначены. Они могут не иметь никакой идентификации. Они еще не дошли до тестирования либо не вакцинировались.

- Почему их допускают куда-то?

- Запрещать куда-то ходить нужно только тогда, когда есть реальный риск заражения. Согласно действующему законодательству, больной или контактный должен находиться дома либо в больнице. Для остальных граждан препятствий не должно быть. У нас задача не репрессивная. Сам по себе Ashyq предназначен больше для возможностей бизнеса, который и предложил такую модель.

КВИ потихоньку перейдет в разряд сезонных, появятся новые вирусы. И мы должны иметь такую адаптивную систему, чтобы создать баланс между ограничительными мерами и работой бизнеса. Ashyq был разработан, чтобы защитить коллективы компаний и их посетителей. Кроме того, мы дисциплинируем тех болеющих КВИ людей, которые, к сожалению, тайком посещают общественные места.

- В последние дни то и дело приходят новости о фальсификации врачами паспортов вакцинации и фиктивных прививках. Какие меры Министерство здравоохранения применяет в этом плане? Сотрудничает ли с МВД?

- Для нас это вопиющие факты. Министерство здравоохранения было инициатором проведения этих следственных мероприятий. Мы сами предложили силовым структурам усилить работу в этом направлении. Работают волонтеры, работают наши коллеги в регионах, которые в социальных сетях ищут информацию о продаже паспортов. Все эти данные мы передаем в оперативном порядке правоохранительным органам. Это была наша персональная инициатива - провести чистку рядов.

Для тех граждан, которые покупают паспорта вакцинации, это паспорт в реанимацию. Или на тот свет. Человек обманывает, но себя - в первую очередь.

Наша позиция категорична: мы за то, чтобы к тем коллегам в белых халатах, которые допускают такое, приняли самые жесткие меры. Здесь я неумолим.

Помимо МВД к решению этой проблемы подключились еще Антикор и другие силовые структуры. Ведется совместный общественный контроль. Если у граждан есть информация о каналах, на которых дают объявления о продаже паспортов вакцинации, они могут прислать ее нам. Мы обратимся в Министерство информации и заблокируем эти ресурсы. Также эту информацию отработают правоохранительные органы.

- Некоторые казахстанцы отказывались от вакцинации под предлогом того, что ждут поставок препарата Pfizer. Оправдано ли это?

- Я всегда говорю, что любая вакцина, которая имеется в Казахстане, одобрена, безопасна и эффективна. Она защищает от коронавирусной инфекции.

Мы четыре вакцины в Казахстан завезли. Выбор есть. Вопрос стоит лишь в их признании в странах Европы. Надеемся, что те вакцины, которые мы завезли, в ближайшем будущем получат такие разрешения. Производителями уже поданы соответствующие заявки в ВОЗ. Это эволюционный этап - используемые вакцины применяются во многих странах мира и рано или поздно будут одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

Что касается Pfizer, то этот вопрос мы с производителем прорабатываем. Нужно понимать: нет такого свободного рынка вакцин, когда правительство какой-то страны обращается с заявлением - деньги есть, продайте нам вакцины. Нет этих вакцин.

Идет борьба на рынке, чтобы вырвать какие-то определенные партии вакцин. При этом компании-производители выставляют кабальные условия, снимают с себя все максимальные риски. На самых удобных для себя условиях эти вакцины реализуют.

Мы постоянно ведем переговоры с производителями: европейскими, американскими, финскими. Очень много подводных течений.

- Когда в Казахстане начнется ревакцинация тех, кто уже привился? Готов к ней наш Минздрав?

- Всемирная организация здравоохранения призывает с осторожностью относиться к этому вопросу. Пока нет четких рекомендаций, через сколько времени, при каких титрах антител возможно проводить ревакцинацию и какими вакцинами. Клинических доказательств этого нового опыта пока нет. Предварительно есть понимание, что это 9-12 месяцев, но конкретных рекомендаций в инструкциях к имеющимся препаратам пока нет.

1 февраля этого года началась массовая вакцинация в Казахстане. Думаю, когда пройдет 9 месяцев, мы получим более достоверную информацию. Мы ко всем производителям сделали запросы для разъяснения.

- Можно ли с учетом нынешней обстановки и появления "индийского" штамма говорить о возвращении казахстанских школьников к традиционному формату обучения?

- Мы готовимся к работе в обычном формате. Всем акиматам дано поручение провести ревизию школьных объектов, посмотреть готовность, проверить соблюдение всех санэпидтребований.

На сегодняшний день 82,2% педагогов привиты. Каждая школа организует безопасные пространства для проведения уроков, обучают персонал, как правильно себя вести.

- Прошлый год был очень стрессовым. Из-за серьезных ограничений многие казахстанцы не смогли получить необходимую медицинскую помощь - все силы были брошены на борьбу с коронавирусом.

- В прошлом году была большая смертность - порядка 30 тыс. человек. Заболевания распределились порционно среди сердечно-сосудистых и онкологии. Конечно, ковид спровоцировал дополнительную потерю граждан, и это мировой тренд.

Мы стараемся сейчас, несмотря на то, что имеется большая загруженность стационаров, сохранять главную направленность - первую помощь. Первичная медико-санитарная помощь работает. В прошлом году поликлиники были закрыты. Сейчас выстроены потоки - "грязные" и "чистые". Профилактическая работа ведется. Конечно, вирус вносит свои коррективы, но система здравоохранения адаптировалась для работы в таких агрессивных условиях. Граждане получают помощь, лекарственное обеспечение. На уровне прошлых лет в этом направлении инвестиции даже более высокие.

- И все-таки казахстанцы жалуются и на нехватку врачей, и на их профессиональный уровень. Что-то не так в медицине и с людьми, которые в ней работают?

- К сожалению, медицина не всесильна. Но можно сравнить возможности здравоохранения 20 лет назад и те, что имеются сейчас. Мы разрабатываем и применяем очень много технологий, о которых раньше просто не думали. Кардиохирургии еще 15 лет назад у нас не было. Сейчас наши граждане практически не выезжают за границу оперировать сердце, потому что это все стало доступно и бесплатно в Казахстане. У нас подготовлены хорошие кардиохирургические центры по всей стране.

До недавнего времени мы направляли пациентов на операцию на головном мозге за границу - на технологию кибер-нож. Сейчас мы закупили этот аппарат, первые в Центральной Азии. И таких примеров много.

Конечно, есть факт выгорания врачей. Мы год в таких тотальных условиях работаем, как при военных действиях. И наши врачи круглосуточно в стационарах. Медицинский персонал в инфекционных больницах весь рабочий день ходит в защитных костюмах, в респираторах, в резиновых сапогах. До двух литров жидкости в сапогах резиновых скапливается - до такой степени потери в весе. Это просто физическое истощение. Мы боремся с инфекцией, а она заново появляется...

Глава государства очень поддержал медицинскую общественность. Во-первых, заложены средства в республиканском бюджете на то, чтобы в 2,5 раза выше была средняя заработная плата врачей. Рассмотрена новая государственная награда - "заслуженный врач". Дополнительные преференции делаются. Разрабатываются механизмы защиты прав медицинских работников: для нас очень важно, чтобы врачи не боялись брать ответственность на себя. Мы готовим новую плеяду своих специалистов, создаем новые факультеты, новые образовательные программы. Переносим акцент на практические навыки, нежели на теорию. Важно иметь новые стандарты качества аккредитации медицинских объектов. Все это параллельно делается, несмотря на ковид.

Система здравоохранения совершенствуется. Мы прорабатываем новую программу, касающуюся жизни в условиях пандемии. Как мы будем дальше жить? Это не должна быть жизнь с огромными ограничениями: мы должны подготовить всю инфраструктуру, бизнес, учебные заведения, вообще саму философию жизни. Большие задачи стоят перед министерством, перед всеми врачами.

- Всем врачам в Вашем лице хочу выразить благодарность за ту работу, которая проводится. Спасибо Вам!