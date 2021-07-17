Юлия Путинцева вышла в финал турнира WTA в Венгрии

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в финал турнира WTA 250 в Будапеште, сообщает zakon.kz.

В полуфинале она одолела венгерку Далму Галфи со счетом 6:2, 3:6, 6:2, передает Sports.kz.

Матч продолжался 2 часа и 17 минут. За это время казахстанская спортсменка выиграла 15 из 25-и геймов, совершив семь двойных ошибок и одну подачу навылет.

В финале соревнований Юлия Путинцева встретится с победителем матча между украинкой Ангелиной Калининой и американкой Даниэль Роуз Коллинс.