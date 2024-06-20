Юлия Путинцева разгромила украинскую теннисистку и вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

В Бирмингеме (Великобритания) проходит травяной турнир категории WTA 250. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (41 WTA) провела матч второго круга в одиночном разряде против украинки Ангелины Калининой, сообщает Zakon.kz.

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Вторая ракетка страны одержала уверенную победу со счетом 6:3, 6:0 и вышла в четвертьфинал.

Встреча продолжалась 56 минут. Путинцева четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Калининой ни одного эйса, пять двойных ошибок. Украинская теннисистка не смогла заработать ни одного брейк-пойнта.

В 1/4 финала турнира в Бирмингеме казахстанка встретится с победительницей матча между Кэролайн Долхайд (США) и пятой сеяной на турнире Элисе Мертенс из Бельгии.

На старте одиночного разряда Юлия Путинцева выиграла у француженки Клары Бюрель (43 WTA) со счетом 6:3, 6:4.

