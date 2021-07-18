Что убивает нефтяную отрасль Казахстана, рассказал эксперт

Эксперт рассказал о том, что происходит на рынке нефти и нефтепродуктов Казахстана, а также о том, как сдерживание внутренних цен "убивает" нефтяную отрасль страны, сообщает zakon.kz.

Об этом в интервью корреспонденту Kazpravda.kz рассказал эксперт по рынку нефти и газа Ерлан Жаукин.

Отметим, согласно статистическим данным, с начала 2021 года наблюдается увеличение розничных цен на различные виды бензина и дизельное топливо.



- Как по-вашему, почему цены на бензин и дизельное топливо растут в Казахстане - нефтедобывающей стране?



- В народе бытует мнение, что в стране, имеющей собственное сырье, топливо должно быть дешевым. Так ли это на самом деле? Мы не будем учитывать находящиеся под санкциями Иран и Венесуэлу, где отмечается самый низкий в мире уровень цен на топливо.



Розничные цены на бензин на казахстанском рынке на порядок ниже, чем у всех крупных участников мирового рынка нефти. Внутренняя стоимость топлива крупнейших нефтедобывающих стран находится на довольно высоком уровне.



Бытует мнение о "нефтяном рае" в нефтедобывающих государствах Ближнего Востока, но открытые данные говорят об обратном. Цены на рынке России, крупнейшего торгового партнера Казахстана, почти на 100 тенге за литр выше, чем в Казахстане. При этом уровень доходов рядовых казахстанца и россиянина приблизительно сопоставим. Казахстанский рынок ГСМ находится под постоянным административным давлением государства. Топливный бизнес остается в сфере высокой социальной значимости, хотя с 2016 года государственное регулирование цен на нефтепродукты в Казахстане полностью отменено, за исключением сжиженного газа.

Справка:

- За счет чего поддерживаются низкие цены на топливо в Казахстане?

- В Казахстане уровень низких цен на топливо осуществляется за счет нефтедобывающих компаний.



До 2014 года высокий уровень мировых котировок нефти, "пиковый" уровень добычи нефти на месторождениях Кумкольской и Актюбинской групп, осуществляющих поставки нефти на НПЗ РК, обеспечивали сохранение экономической эффективности при поставках нефти на внутренний рынок РК со скидкой 50-60 $/тн (8-10 $/bbl). При этом обязательства нефтедобывающих компаний по поставкам нефти на НПЗ РК составляли около 35% от объема добычи. Экспортная цена нефти была высокой, объемы экспорта нефти составляли около 65% добычи, нефтедобывающие компании предоставляли скидки для поддержания стабильно низких цен на бензин и дизель на внутреннем рынке Казахстана.



На 2015-2016 годы приходится период снижения объемов добычи на большинстве казахстанских месторождений, что обусловлено истощением запасов на месторождениях Кумкольской и Актюбинской групп. На этот же период приходится снижение мировых котировок нефти и увеличение объемов потребления нефти на внутреннем рынке Казахстана. Так, если в 2013 году объем потребления нефти на внутреннем рынке составлял 14,3 млн тонн, то по итогам 2019 года - уже 16,9 млн тонн. Рост внутреннего потребления составил более 2,5 млн тонн. Соответственно, выросли и обязательства нефтяников по поставкам нефти на внутренний рынок.



- Но при этом объемы добычи нефти на стареющих казахстанских месторождениях ежегодно снижаются?



- Мы не говорим о добыче нефтяных гигантов - Тенгизе, Карачаганаке, Кашагане, у которых отсутствуют обязательства по поставкам нефти на внутренний рынок, и они готовы обеспечивать внутренний рынок нефтью по ценам, равным ее экспортным котировкам



Доля поставок нефти на внутреннюю переработку стареющими месторождениями составляет около 50%, по отдельным месторождениям она достигает 70%. К примеру, доля поставок на внутренний рынок нефти от CNPC в 2019 году составила 67,7% от объема добычи. Свободные от внутреннего рынка объемы нефти экспортируются.

Обеспечение роста потребления нефти на внутреннем рынке осуществляется за счет стареющих месторождений путем снижения объемов их экспорта. В условиях истощения месторождений и снижения объемов добычи естественно растет и себестоимость добываемого сырья.



В условиях текущих котировок, снижения объемов добычи и роста себестоимости добычи нефтедобывающие компании уже не могут поддерживать низкий уровень цен нефти при ее поставках на внутренний рынок страны. На сегодня для поддержания низких розничных цен на топливном рынке РК нефтедобывающие компании вынуждены поставлять нефть на НПЗ РК со скидкой 130 $/тн от экспортных котировок. В отдельные периоды скидка достигает 150 $/тн.



Можно констатировать, что сдерживание внутренних цен на нефтепродукты убивает нефтяную отрасль. Нефтедобывающие компании не имеют возможностей поддерживать текущий уровень добычи нефти и инвестировать в разведку месторождений и увеличение дебита скважин.



Для восстановления паритета необходимо восстановление скидки на нефть при ее поставках на внутренний рынок в размере 50-60 $/тн (8-10 $/bbl) от экспортной альтернативы.



Справка: данные по объемам добычи нефти и ее поставкам на внутренний рынок на примере 2019-2020 годов.

- А как этого можно достичь?



- Принимая во внимание, что основной объем добываемой нефти - до 70% - поставляется на НПЗ РК, то повышение стоимости нефти при поставках на внутренний рынок необходимо. А это достигается только путем повышения розничных цен на топливо на внутреннем рынке страны.



- Какие еще есть варианты?



- В недавнем выступлении главы государства на расширенном заседании Правительства впервые прозвучала инициатива создания демпферов для снижения колебания цен на ГСМ.



Этот механизм уже не первый год работает на топливном рынке России, являющейся крупной нефтяной державой.



Демпфер позволяет сдерживать оптовые и розничные цены на одном уровне в рамках допустимого коридора годовой инфляции.



С июля 2020 по июль 2021 года розничная цена на бензин Аи-92 в России выросла с 42,45 руб/литр до 44,88 руб/литр. Рост составил около 5%.



- Расскажите подробнее, как работает этот механизм?



- Демпфер предусматривает возмещение из бюджета нефтедобывающим компаниям разницы между экспортными и внутренними ценами на топливо, когда внутрироссийские цены на топливо ниже стоимости их экспортной альтернативы.



Учитывая, что российские внутренние цены максимально приближены к ценам мирового рынка, возмещение демпферной разницы не выступает существенной нагрузкой на федеральный бюджет РФ. Кроме того, для выравнивания внутренних цен России и цен на мировом рынке допускается рост розничных цен в пределах годового уровня инфляции.



В то же время работает и обратный механизм, когда нефтедобывающие компании доплачивают в бюджет, если внутренние цены на российском рынке выше их экспортной альтернативы.



- Применим ли этот механизм в Казахстане?



- Сложно ответить. На сегодня внутренние цены на топливо на рынке Казахстана существенно ниже мировых котировок, и возмещение этой разницы окажет существенное давление на бюджет страны.



Вместе с тем в рамках договора Евразийского экономического союза к 2024 году предусматривается создание общего рынка нефти и нефтепродуктов стран ЕАЭС. Учитывая существующий дисбаланс цен на топливо на казахстанском рынке в сравнении с ценами на рынках наших партнеров, необходимо наряду с применением демпфера рассматривать и сближение цен с ценами на рынках наших партнеров.



Екатерина Елисеева