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Финансы

Индекс цен: в Казахстане подешевели некоторые продукты питания

продукты, овощи, цены, еда, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 15:02 Фото: freepik
Согласно статистическим данным, по сравнению с началом мая наблюдается снижение индекса цен на некоторые продукты питания. Подробнее – в материале Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики на 20 мая 2025 года, наиболее подешевевшим с начала месяца продуктом питания стала белокочанная капуста. Индекс цены снизился на 7,1%, а средняя стоимость овоща по стране составила 219 тенге за килограмм. Для сравнения: 29 апреля цена составляла 236 тенге.

На 1,2% подешевели яйца первой категории до 521 тенге (с 527 тенге). Также снизился индекс цены на весовой рис (-1,3%), а средняя стоимость составила 414 тенге за килограмм (с 420 ранее). Обратим внимание, что за год индекс на рис снизился на 14,8%. Согласно статданным, год назад килограмм риса стоил 492 тенге.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 15:02
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Незначительное снижение с начала мая также зафиксировано на рожки (-0,5%), гречневую крупу (-0,2%), муку пшеничную, хлеб и творог на 0,1%. Между тем наблюдается существенный рост индекса цены на лук +24% с начала месяца и морковь – 15,6%. По данным на 20 мая, их средняя стоимость за килограмм составляла 199 и 210 тенге за килограмм (161 и 182 тенге на 29 апреля).

Разброс цен

Отметим, что в зависимости от региона сохраняются значительные различия в стоимости основных продуктов питания. Наибольший разброс цен наблюдается на такие продукты, как сливочное масло, творог, мука, лук и картофель. Так, стоимость сливочного масла варьируется от 3944 тенге за килограмм в Туркестане до 6177 тенге в Актау.

Наиболее высокая средняя цена на творог также зафиксирована в Актау – 2739 тенге, при этом в Талдыкоргане и Кокшетау продукт значительно дешевле: 1611 и 1674 тенге, соответственно.

Мука пшеничная первого сорта обойдется в 149 тенге в Павлодаре и 150 тенге в Петропавловске. В Актау мука дороже более чем в два раза – 310 тенге. При этом цены на хлеб из этой муки варьируются от 166 тенге за буханку в Петропавловске до 262 тенге в Алматы.

Средняя цена на репчатый лук в Туркестане составила 146 тенге, что заметно ниже республиканского уровня (199 тенге). Однако в Жезказгане овощ существенно дороже, чем в других городах – 315 тенге за килограмм. К слову, самая высокая цена на картофель также установлена в Жезказгане – 386 тенге, для сравнения: в Павлодаре – 198 тенге.

Отметим, что согласно апрельскому опросу Нацбанка по инфляционным ожиданиям, среди продуктов питания отмечался наиболее активный рост цен на фрукты и овощи, мясную продукцию, сыр и колбасы. 

По каким причинам происходило удорожание отдельных продуктов питания, мы рассказывали в этой статье.

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Ольга Кудряшова
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