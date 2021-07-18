Как смартфоны снижают иммунитет

Долгое использование смартфона или компьютера может спровоцировать развитие синдрома сухого глаза, который ослабляет местный иммунитет человека и открывает дорогу вирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Слишком пристальное внимание к экрану мешает человеку моргать, в результате глаза не получают необходимого увлажнения. А если человек находится в таком состоянии достаточно долго, его слезные железы перестают выделять нужное количество влаги, возникает синдром сухого глаза, пояснил врач.

Когда роговица глаза подсыхает, то активизируется выработка влаги слезной железой, а в процессе моргания мы увлажняем глаз. Когда мы смотрим на экран, то мы не моргаем, а завороженно читаем, играем, смотрим или что-то еще, и в этот момент у нас с вами глаз подсыхает, но мы на это не реагируем. В итоге это приводит к развитию синдрома сухого глаза, – рассказал в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян.

В свою очередь, синдром сухого глаза ослабляет местный иммунитет человека и облегчает попадание вирусов в организм через конъюнктиву.

Все микробы, которые летают в воздухе, естественно, попадают в глаза. В условиях сниженного иммунитета при синдроме сухого глаза развивается разнообразная инфекция, в том числе вирусная, – предупредил Игорь Азнаурян.

Невозможно требовать от человека, чтобы он перестал пользоваться компьютером или смартфоном. Однако есть способ предотвратить развитие синдрома сухого глаза, отметил врач. Он посоветовал пользователям разнообразных гаджетов применять специальные капли для глаз.

Основной выход из ситуации – это капли для глаз. Они не могут полностью заменить слезную жидкость, но все же это поддерживающая мера, – объяснил Игорь Азнаурян.