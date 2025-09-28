Как укрепить иммунитет осенью

С наступлением холодов врачи фиксируют рост обращений с простудными заболеваниями — ослабленный иммунитет, нехватка солнца и перепады температуры делают организм уязвимее к вирусам, сообщает Zakon.kz.

С первыми осенними холодами в медицинских центрах становится заметно больше пациентов: очередь к терапевтам растет, а люди чаще обращаются с простудными заболеваниями – от ОРВИ и ОРЗ до гриппа. Причина в том, что иммунитет в это время года ослабевает под воздействием холодного воздуха и дефицита солнечного света, пишет geraci.ru.

Почему снижается иммунитет

Осень и зима создают для организма сразу несколько испытаний:

Недосып и усталость. Сокращение светового дня снижает выработку мелатонина – гормона, отвечающего за глубокий сон. В результате сон становится поверхностным, появляется хроническая усталость, падает работоспособность.

Дефицит витамина D. Без солнца организм прекращает синтез активной формы витамина D3, который необходим для усвоения кальция. Его нехватка отражается на состоянии волос, кожи, ногтей и зубов. Проверить уровень витамина можно, сдав анализы.

Рост риска инфекций. Чем меньше ультрафиолета, тем меньше озона в воздухе, а значит, вирусы и бактерии дольше сохраняются. Поэтому осенью чаще подхватывают простуду.

Паразитарные инфекции. Глисты, патогенные бактерии и грибы "оттягивают" на себя питательные вещества и ослабляют защитные силы организма. При подозрениях стоит сдать анализы и при необходимости пройти лечение.

Что помогает укрепить защиту

Снизить риски и помочь иммунной системе можно простыми шагами:

Сбалансированное питание. Включайте в рацион сезонные овощи и фрукты, ограничьте сладости. Если есть проблемы с желудком или пищеварением, лучше проконсультироваться с гастроэнтерологом, чтобы составить правильный план питания.

Физическая активность. Спорт, гимнастика или хотя бы ежедневные прогулки укрепляют организм и повышают сопротивляемость инфекциям.

Полноценный сон. Качественный отдых напрямую влияет на способность бороться с вирусами.

Закаливание. Начинать можно постепенно – например, с утреннего душа, каждый день слегка снижая температуру воды.

Отказ от вредных привычек. Курение и алкоголь дополнительно ослабляют организм в период простуд.

Витамины и добавки. Прием комплексов или БАДов стоит согласовать с врачом, чтобы избежать лишней нагрузки на организм.

От качества и количества сна зависят продуктивность, эмоциональное состояние и здоровье в целом.


