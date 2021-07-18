В ВКО выявили факты завышения тарифов за использование подъездных путей

Транспортная прокуратура ВКО выявила факты необоснованного завышения тарифов за использование подъездных путей, сообщает zakon.kz.

Транспортные прокуроры снизили тариф за использование подъездных путей предпринимателями при железнодорожной перевозке грузов.

Согласно Закону "О естественных монополиях" при отсутствии конкурентного подъездного пути собственник пути, оказывающий услуги по его предоставлению, обязан обратиться в уполномоченный орган с заявлением о включении в Государственный регистр субъектов естественных монополий. Предоставление этих услуг лицами, не включенными в данный регистр, не допускается.

Однако ТОО "ТАБЫС TRADE", являясь собственником железнодорожных соединительных путей, не состоял в госрегистре субъектов естественных монополий, а также взимал завышенную плату с контрагентов за проезд по своим путям.

Принятыми мерами прокуратуры данная организация включена в государственный регистр субъектов естественных монополий. Также Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области снижен тариф ТОО "Ульба ЖД" на 16,3%.

Таким образом, транспортными прокурорами защищены права 18 субъектов бизнеса, которые на протяжении двух лет пользовались подъездными путями по необоснованно завышенным тарифам. С данными предпринимателями произведен перерасчет суммы переплаты.