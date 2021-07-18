Врач предупредил об опасности кондиционеров для иммунитета в жару

Резкое охлаждение вспотевшего человека может стать причиной ухудшения иммунитета, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, резкая смена температуры приводит организм к стрессу, и когда человек вспотевший, стресс усугубляется из-за того, что влага на теле моментально остывает.

Поэтому нужно быть очень осторожными с кондиционерами. В машине воздух нужно охлаждать постепенно и не выставлять на слишком холодную температуру, - сказал Тяжельников.

Врач также призвал воздержаться от прогулок в ветреную погоду и стараться находиться в комфортной температуре до 25°C. Эффективным способом охладиться Тяжельников назвал принятие душа. При этом он предупредил, что душ не должен быть холодным.

Его при возможности нужно принимать несколько раз в день, не допуская ощущения недомогания, как минимум, дважды в день. Душ поможет также избавиться от неприятного запаха, удалить излишки жира и пыли, очистить поры, - уточнил врач.