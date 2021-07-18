Найденного на улице Алматы сокола передали в зоопарк

На алматинских улицах прохожие заметили редкую птицу - пустельгу и сообщили о ней в полицию, передает zakon.kz.

По словам заместителя начальника Департамента полиции города Алматы по следственной работе Рустама Абдрахманова, птицу из семейства соколообразных аккуратно транспортировали в Алматинский зоопарк и передали его сотрудникам.

На видео сотрудник дежурной части отдела полиции при УП Бостандыкского района рассказал, что птицу нашли на улице Сатпаева.

Специалисты сообщили, что несколько дней птица пробудет в зоологическом парке под наблюдением ветеринаров, затем будет отпущена на волю.