Неравнодушные карагандинцы спасли и принесли в зоопарк раненых диких птиц

На попечении Карагандинского зоопарка внезапно оказались две раненые дикие птицы. Неравнодушные горожане спасли и принесли в зоопарк белую цаплю, а также птенца пустельги, сообщает Zakon.kz.

Cотрудники зоопарка регулярно занимаются выхаживанием диких раненых птиц. К ним часто попадают лебеди, пеликаны и другие водоплавающие птицы, поэтому у них уже большой опыт в спасении пернатых.

Как рассказала директор зоопарка Гульнара Адамбекова, на днях к ним поступила молодая цапля со сломанным крылом. В коллекции зоопарка такого вида нет, но отказать людям, которые спасли и привезли птицу, зоологи не могли.

"У цапли уже застарелый перелом крыла. Орнитолог у нас сейчас в отпуске, поэтому птицу осматривал ветврач. Операция ей, скорее всего, показана не будет, потому что это двухмесячная рана. Летать, скорее всего, птица больше не сможет. Мы, конечно же, хотели изначально вылечить птицу и выпустить, но так как летать она уже не сможет, оставим в зоопарке. Если ее выпустить, она просто-напросто погибнет. Сейчас мы планируем вывезти птицу в ветклинику и сделать рентген, так как у нас нет своего рентген-аппарата", – рассказала Гульнара Адамбекова.

Сейчас птица находится на карантине в отдельном вольере. Ей выписали рацион питания. В сутки ей положена рыба, 200-250 граммов мяса, 200 граммов пшеничного хлеба, 10 граммов мелкой моркови, гаммарус, а также две лягушки. Кормовых лягушек в Карагандинском зоопарке сейчас нет, поэтому их будут заменять и экспериментировать с кормом.





По словам директора зоопарка, цапля находится в стрессе, поэтому лишний раз сотрудники зоопарка ее стараются не трогать. Сначала она должна успокоиться и понять, что ей ничего не угрожает. Из этих же соображений биологический пол цапли пока установить не смогли.

Гульнара Адамбекова считает, что цапля выживет. Ее травма не смертельная.

"Цапля попила, немного поклевала пищу. Она активная, но пока привыкает к новому месту. Птицы – одни из самых подверженных стрессу животных. Будем стараться выхаживать, адаптировать к нашим условиям и приучать к нашей пище. Цапель у нас никогда не было. Рацион от того же журавлиного отличается". Гульнара Адамбекова

Фото: Zakon.kz

Если у цапли большие шансы адаптироваться и выжить в зоопарке, то за раненого птенца пустельги сотрудники зоопарка переживают больше.



"Это совсем еще птенец, который, возможно, выпал из гнезда. Его нашли горожане в парке в Майкудуке. У него повреждена лапка. Птенец пустельги поел и попил. Ему также положен рацион. Работники будут наблюдать, что он лучше ест, от чего отказывается. Хлеб, гаммарус и каши, он, конечно же, никогда не пробовал. Для него это дико. В природе он питается лягушками, различными водорослями и прочим", – пояснила директор зоопарка.





Фото: Zakon.kz

Поступление раненых диких птиц официально оформят. Директор зоопарка уже вызвала специалиста Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Если птицы выживут, то пополнят коллекцию зоопарка.



Карагандинский зоопарк – один из старейших в Казахстане. В этом году он будет отмечать 85-летие. Радостная новость: праздник пройдет в стенах только что отстроенного здания, которое возводили долгих семь лет. Сейчас в зоопарке живут более двух тысяч животных, считая кормовых. Экспонатов – чуть более тысячи.

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