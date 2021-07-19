Экс-аким Павлодара получил новую должность

Экс-аким Павлодара Ержан Иманслям назначен акимом Павлодарского района, сообщает zakon.kz.
Почти год Ержан Иманслям занимал должность акима областного центра. Нового акима активу Павлодарского района представил глава региона Абылкаир Скаков. Аким области обозначил первоочередные задачи перед Ержаном Иманслямом. пресс-служба акима Павлодарской области
Аким Павлодарской области отметил, что непосредственная близость Павлодарского района к областному центру выдвигает ряд особенных требований.
Прежде всего, это обеспечение продовольственного пояса Павлодара. И в производстве сельхозпродукции, и в других сферах необходимо продолжать держать курс на переработку. Во-вторых, учитывая отсутствие райцентра, важно следить за качеством социальных услуг, оказываемых жителям, и обеспечивать его постоянное улучшение. И самое важное, что любые государственные услуги, любое взаимодействие акимата с жителями района, особенно ваше личное - должны осуществляться на принципах постоянного, открытого диалога. Жители района должны знать своего акима в лицо, знать его контакты, обращаться к нему в случае необходимости помощи со стороны акимата. Абылкаир Скаков
С 2017 по 2020 год занимал должности в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР), в том числе руководил управлением машиностроения МИИР.
В июле 2020 года был назначен главой Павлодара.
Хотите быть в курсе важных новостей?