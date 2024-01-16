Экс-аким Павлодара получил новую должность

Ержан Иманзаипов, которого в сентябре 2023 года сняли с должности акима Павлодара, получил новое назначение, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала пресс-службы акима Павлодарской области.

"Распоряжением акима Павлодарской области Иманзаипов Ержан Бейбитович назначен на должность руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства", – говорится в сообщении, опубликованном 15 января 2024 года.

Новое назначение Ержана Иманзаипова, который был освобожден от должности акима Павлодара "в связи с ненадлежащей организацией работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствием требуемого контроля за реализацией важных для горожан проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослаблением коммуникации городского акимата с населением Павлодара" объяснили в акимате области.

"Его работа в качестве акима областного центра получила неудовлетворительную оценку в связи с ослаблением контроля. Он был освобожден от должности, а не уволен по отрицательным мотивам. Это не препятствует назначению на другую должность на государственной службе", – разъяснили 16 января корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе акимата Павлодарской области.

Ержан Иманзаипов родился 30 октября в 1984 году. Окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова (2006, специальность "Промышленная теплоэнергетика") и Алматинскую академию экономики и статистики (специальность "Финансы").

Трудовую деятельность начал в 2006 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара. С 2006 по 2011 годы работал ведущим специалистом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК, Агентства РК по регулированию естественных монополий.

С 2011 по 2013 годы являлся заместителем директора Департамента по регулированию естественных монополий Акмолинской области, затем до 2014 года – руководителем управления, заместителем директора Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий.

С 2014 по 2017 годы занимал должности заместителя акима Павлодара, заместителя акима Экибастуза. С 2017 по 2019 год работал руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области. С 2019 по 2020 год был акимом Экибастуза.

С декабря 2022 года до сентября 2023 года занимал должность акима Павлодара.

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