Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Экс-аким Павлодара получил новую должность

Экс-аким Павлодара получил новую должность Фото: gov.kz
Ержан Иманзаипов, которого в сентябре 2023 года сняли с должности акима Павлодара, получил новое назначение, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала пресс-службы акима Павлодарской области.

"Распоряжением акима Павлодарской области Иманзаипов Ержан Бейбитович назначен на должность руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства", – говорится в сообщении, опубликованном 15 января 2024 года.

Новое назначение Ержана Иманзаипова, который был освобожден от должности акима Павлодара "в связи с ненадлежащей организацией работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствием требуемого контроля за реализацией важных для горожан проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослаблением коммуникации городского акимата с населением Павлодара" объяснили в акимате области.

"Его работа в качестве акима областного центра получила неудовлетворительную оценку в связи с ослаблением контроля. Он был освобожден от должности, а не уволен по отрицательным мотивам. Это не препятствует назначению на другую должность на государственной службе", – разъяснили 16 января корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе акимата Павлодарской области.

Ержан Иманзаипов родился 30 октября в 1984 году. Окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова (2006, специальность "Промышленная теплоэнергетика") и Алматинскую академию экономики и статистики (специальность "Финансы").

Трудовую деятельность начал в 2006 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара. С 2006 по 2011 годы работал ведущим специалистом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК, Агентства РК по регулированию естественных монополий.

С 2011 по 2013 годы являлся заместителем директора Департамента по регулированию естественных монополий Акмолинской области, затем до 2014 года – руководителем управления, заместителем директора Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий.

С 2014 по 2017 годы занимал должности заместителя акима Павлодара, заместителя акима Экибастуза. С 2017 по 2019 год работал руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области. С 2019 по 2020 год был акимом Экибастуза.

С декабря 2022 года до сентября 2023 года занимал должность акима Павлодара.

Материал по теме

Акима Павлодара сняли с должности

До нового назначения был руководителем регионального управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

Читайте также

Избил и помирился: апелляционный суд рассматривает дело Рахата Турлыханова в закрытом режиме
Избил и помирился: апелляционный суд рассматривает дело Рахата Турлыханова в закрытом режиме
СПК "Shymkent" оштрафовали на 105 млн за злоупотребление полномочиями
СПК "Shymkent" оштрафовали на 105 млн за злоупотребление полномочиями
Казахстан электричество дефицит
Смаилов раскритиковал акимов за массовые отключения электроэнергии в Казахстане
Динара Халдарова
Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фильтры для воды: на казахстанских пенсионеров оформляют кредиты, что делать
На казахстанских пенсионеров оформляют кредиты
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Казахстанский бизнесмен выкупил долю крупнейшей железнодорожной компании в России
Казахстанский бизнесмен выкупил долю крупнейшей железнодорожной компании в России
Даяна Ястремская разгромила Маркету Вондроушову,
Первая сенсация на Australian Open-2024: украинская теннисистка выбила из состязаний седьмую ракетку мира
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: