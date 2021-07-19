Димаш Кудайберген поздравил Рухию Байдукенову с победой

19 июля 2021, 12:34
Фото: instagram.com

Певец Димаш Кудайберген поздравил победительницу фестиваля "Славянский базар в Витебске" Рухию Байдукенову, сообщает zakon.kz.

Свое обращение он опубликовал на странице в Instagram.

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Публикация от Dimash Kudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Молодец, сестренка! Желаю больше побед. Даст Бог, будешь большой звездой. Сегодня на "Славянском базаре" ты подняла статус нашего народа и обрадовала меня, сидящего в составе жюри. Продолжай всех нас радовать, служа настоящему искусству, - написал артист.

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Публикация от Dimash Kudaibergen (@kudaibergenov.dimash)


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