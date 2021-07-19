О небольшой группе "упертых" антиваксеров высказался Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о вакцинации в стране, сообщает zakon.kz.

Сегодня курс иммунизации завершили около 2,8 млн человек. Однако, несмотря на хорошую динамику, в разрезе регионов ситуация крайне неоднозначная, - сказал Президент на совещании по эпидситуации по коронавирусной инфекции в стране.

Глава государства: Сегодня курс иммунизации завершили около 2,8 миллионов человек. Однако несмотря на хорошую динамику, в разрезе регионов ситуация крайне неоднозначная. — Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) July 19, 2021

Следует срочно сформировать выездные бригады для оказания методической помощи регионам с низким охватом вакцинации. При этом крайне важно учитывать специфику региона, заранее изучить настрой, замерить, так сказать, "температуру". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства: Следует срочно сформировать выездные бригады для оказания методической помощи регионам с низким охватом вакцинации. При этом крайне важно учитывать специфику региона, заранее изучить настрой, замерить, так сказать, «температуру». — Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) July 19, 2021

В работе с людьми, нежелающими вакцинироваться, нужно применять дифференцированный подход. Эта группа далеко не однородна. Причины отказа от вакцинации самые разные. Среди таких людей много и колеблющихся. Касым-Жомарт Токаев

Президент: В работе с людьми, нежелающими вакцинироваться, нужно применять дифференцированный подход. Эта группа далеко не однородна. Причины отказа от вакцинации самые разные. Среди таких людей много и колеблющихся. — Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) July 19, 2021

Надо всеми средствами, в том числе через социальные сети, убеждать их. В некоторых развитых странах Запада переходят от методов убеждения к мерам принуждения. Мы на это не пойдем, за исключением особых случаев, связанных с деятельностью крупных трудовых коллективов. Касым-Жомарт Токаев

Надо всеми средствами, в том числе через социальные сети, убеждать их. В некоторых развитых странах Запада переходят от методов убеждения к мерам принуждения. Мы на это не пойдем, за исключением особых случаев, связанных с деятельностью крупных трудовых коллективов. — Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) July 19, 2021

Потому что не можем из-за небольшой группы "упертых" антиваксеров ставить под угрозу здоровье наших граждан, обеспечивающих своим трудом благополучие своих семей. Касым-Жомарт Токаев

Потому что не можем из-за небольшой группы «упертых» антиваксеров ставить под угрозу здоровье наших граждан, обеспечивающих своим трудом благополучие своих семей. — Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) July 19, 2021

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