Мамин поручил активизировать работу по заготовке кормов

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам заготовки кормов, сообщает zakon.kz.

О текущей обстановке и принимаемых мерах по заготовке кормов доложил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев, о ситуации в регионах — акимы Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, Кызылординской области — Гульшара Абдыкаликова, Мангистауской области — Серикбай Трумов, Восточно-Казахстанской области — Даниал Ахметов, Северо-Казахстанской области — Кумар Аксакалов, Туркестанской области — Умирзак Шукеев, Западно-Казахстанской области — Гали Искалиев, об обеспечении аграриев горюче-смазочными материалами — вице-министр энергетики Асет Магауов, водообеспечении и предоставлении сенокосов на особо охраняемых территориях — вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, говорится на сайте primeminister.kz.

Как отмечается, для регулярного мониторинга и оперативного решения вопросов кормозаготовки при Министерстве сельского хозяйства работает Республиканский оперативный штаб. Определены планы по заготовке кормов в регионах.

По состоянию на 18 июля заготовлено 10,6 млн тонн сена или 44% от запланированного объема. Дополнительно будет заготовлено 1,6 млн тонн сенажа, 2,1 млн тонн силоса, 4,8 млн тонн соломы и 6 млн тонн концентрированных кормов. Для организации сенокошения предоставлены территории лесных массивов на площади 255,8 тыс. га. Организованы 6,5 тыс. сенокосных бригад, акиматами перераспределено 41,4 тыс. тонн горюче-смазочных материалов по льготной цене.

АО "НК "Продкорпорация" профинансировала закуп ячменя и пшеницы 4-5 классов в объеме 170 тыс. тонн, дополнительно 30 тыс. тонн будут перераспределены за счет внутренних резервов компании.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил задачу по проведению системной работы и принятию оперативных решений по обеспечению фермеров кормами в непростой засушливый период, — сказал А. Мамин.

Он подчеркнул необходимость активизации работы по кормозаготовке, укреплению межрегионального взаимодействия в вопросах предоставления сенокосов, формированию запасов кормов для нужд регионов, пострадавших от засухи.

Аскар Мамин поручил взять на особый контроль вопросы реализации кормов для населения по доступной цене. Для этого указано на необходимость заключения меморандумов с сельхозпроизводителями, мукомольными предприятиями и комбикормовыми заводами.

Положительно отмечен опыт Жамбылской области по организации специальных ярмарок для реализации сена и кормов по доступной цене для населения. Акиматам северных областей дано поручение обеспечить максимальный сбор соломы.

Премьер-министр также поручил рассмотреть возможность выделения средств из резерва Правительства для АО "НК "Продкорпорация" на форвардный закуп зернофуража в объеме 200 тыс. тонн.

Министерству экологии, геологии и природных ресурсов поручено обеспечить возможность сенокошения в особо охраняемых природных территориях, Министерству энергетики совместно с Министерством сельского хозяйства – дополнительно выделить удешевленные ГСМ на сенокосную кампанию.

АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" дано поручение обеспечить сниженный тариф на перевозку кормов в Мангистаускую и Кызылординскую области.