Президент дал месяц Правительству на улучшение эпидситуации

19 июля 2021, 16:24
Фото: primeminister.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал месяц Правительству на улучшение эпидситуации в стране, сообщает zakon.kz.

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Все поднятые сегодня вопросы должны быть на особом контроле Правительства. Нужен четкий план оперативных действий. О принятых мерах прошу доложить в месячный срок, - сказал глава государства на совещании по эпидситуации по коронавирусной инфекции в стране.

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