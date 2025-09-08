#АЭС в Казахстане
События

Президент дал поручения правительству и акиматам в связи с ситуацией на границе

Контрольно-пропускной пункт , пункт пропуска, КПП, пункты пропуска, пограничная служба, пограничная зона, пограничные зоны, граница Кыргызстана и Казахстана, границы Кыргызстана и Казахстана, границы КР и РК, граница КР и РК, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 12:23 Фото: primeminister.kz
Во время Послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости развивать автомобильные магистрали в рамках ключевых коридоров, а также оценил ситуацию на границе, сообщает Zakon.kz.

По его словам, сегодня по всей стране строятся и ремонтируются 13 тысяч километров автодорог. При этом необходимо приоритетное внимание уделять транзитным коридорам.

"Следует ускорить строительство дороги Саксаул – Бейнеу, которая позволит сократить почти на треть сроки транзита из Китая в Европу по территории Казахстана. Наряду с этим следует выстроить новую модель управления транспортной системой, при которой она будет окупать государственные инвестиции. Мощный импульс необходимо придать контейнерным перевозкам, доля которых в стране по-прежнему крайне низкая – всего около 7%. Для сравнения, в мире на контейнерные перевозки приходится более 16% сухих грузов".Президент Казахстана

Правительству, отметил Токаев, нужно принять специальную Программу, направленную на стимулирование контейнерных перевозок. В ней также должны быть предусмотрены действенные меры по развитию мультимодальных маршрутов.

"В повышении конкурентоспособности и увеличении внутренних перевозок ключевую роль играет рациональная, понятная тарифная политика. Существующая система тарифообразования фрагментарная и недостаточно гибкая. Правительству до конца текущего года следует разработать конкурентную тарифную политику с учетом всех видов транспорта", – продолжил президент.

По его словам, от грузоперевозчиков поступают многочисленные жалобы на затянутость всех процессов.

"Фактически каждую услугу им приходится оформлять через разные цифровые системы, а где-то даже по старинке бегать с бумажками. Еще большее возмущение вызывает отсутствие качественного доступа к интернету на некоторых пограничных и таможенных постах. Необходимо срочно выправлять ситуацию. Поручаю также ускорить внедрение многофункциональной цифровой платформы управления перевозками с применением искусственного интеллекта", – заявил президент.

До конца октября требуется запустить единую цифровую систему таможенных и логистических услуг Smart Cargo. Эта система, по словам Токаева, обеспечит частным компаниям равный автоматизированный доступ к инфраструктуре.

"Ведется работа по модернизации пограничных пунктов пропуска. В этом году будут полностью введены в строй восемь пунктов пропуска. В ближайшие три года будут реконструированы еще 34 пункта. Это очень масштабная и значимая работа, поскольку многие пограничные пропускные пункты не выдерживают никакой критики, не соответствуют современным стандартам и негативно влияют на имидж нашей страны. Поручаю правительству и акиматам улучшить качество оказания услуг для автоперевозчиков на границе. Большое значение имеет обеспечение на всей территории страны беспрепятственных перевозок. Необходимо создать все условия для транзита грузоперевозок по принципу "зеленого коридора", – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Все новости о Послании-2025 можно прочитать здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
